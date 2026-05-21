Παναιτωλικός-Αστέρας AKTOR 1-2: Έκλεισαν με τη νίκη τη σεζόν οι Αρκάδες

Ο Αστέρας AKTOR επικράτησε του Παναιτωλικού 2-1 στο Αγρίνιο. Το προβάδισμα στους Αρκάδες έδωσε ο Μπαρτόλο στο 28’, ενώ το τρίποντο το έδωσε ο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 78’ και διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 82’. Για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ισοφάρισε προσωρινά ο Λομπάτο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 70’.

Newsbomb

Παναιτωλικός-Αστέρας AKTOR 1-2: Έκλεισαν με τη νίκη τη σεζόν οι Αρκάδες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αστέρας AKTOR έκλεισε με νίκη τη σεζόν, καθώς επικράτησε 2-1 του Παναιτωλικού. «Χρυσή» αλλαγή για τους Αρκάδες ο Χαραλαμπόγλου που σκόραρε τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Μπαρτόλο έβγαλε τετ-α-τερ τον Μακέντα, όμως ο Ιταλός δεν μπόρεσε να «ανοίξει» το σκορ, καθώς το πλασέ του ήταν σιγανό και ο Κουτσερένκο μπλόκαρε με ευκολία στο τρίτο λεπτό. Ο αγώνας δεν είχε ρυθμό, ωστόσο ο Μπαρτόλο πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ για το 1-0 στο 28’. Μετά από την εκτέλεση κόρνερ του ίδιου και διώξιμο του Μπάτζι, η μπάλα γύρισε στα πόδια του, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός απέφυγε τον αντίπαλό του και με φαλτσαριστό πλασέ από τα αριστερά έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Κουτσερένκο.

Ο 30χρονος παραλίγο να διπλασιάσει τα τέρματα των Αρκάδων, με απευθείας εκτέλεση φάουλ, όμως ο Ουκρανός τερματοφύλακας απέκρουσε με δυσκολία στο 33’. Η πρώτη επικίνδυνη στιγμή για τον Παναιτωλικό ήρθε στο 35ο λεπτό. Ο Μανρίκε επιχείρησε σουτ εκτός περιοχής και ο Χατζηεμμανουήλ απομάκρυνε με δυσκολία.

Ο Μαυρίας έκλεψε έξω από την περιοχή του Αστέρα, πάσαρε στον Λομπάτο, ο οποίος σούταρε με τη μία και έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Έλληνα γκολκίπερ (39’). Ο Αστέρας εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε, βρήκε δίχτυα και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 1-0.

Ο Παναιτωλικός είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 64’. Ο Σίπσιτς ανέτρεψε τον Μπάτζι και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπουχαλάκης, που σημάδεψε στο κέντρο της εστίας, όμως ο Χατζηεμμανουήλ απέκρουσε με το πόδι.

Νέο πέναλτι δόθηκε στους Αγρινιώτες, μετά από παρέμβαση του VAR στο 70’. Ο Γραμμένος αντίκρυσε την δεύτερη κίτρινη κάρτα και κατά συνέπεια την κόκκινη, για κράτημα. Αυτή τη φορά το εκτέλεσε ο Λομπάτο που έστειλε τη μπάλα στην δεξιά γωνία για το 1-1. Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Χαραλαμπόγλου έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Ο Γκρανάθ απομάκρυνε την μπάλα, βρήκε τον 21χρονο επιθετικό και εκείνος την έστειλε στα δίχτυα για να διαμορφώσει το τελικό 2-1 στο 82’.

Διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος

Κίτρινες: Γραμμένος 12’, Σίπτσιτς 62’, Μαυρίας 80’, Χατζηεμμανουήλ 90+5’, Τερεζίου 90+6’

Κόκκινες: Γραμμένος 68’

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (83’ Μπελεβώνης), Κόγιτς, Σιέλης (46’ Γκρανάθ), Μανρίκε, Μπουχαλάκης (83’ Νικολάου), Σμυρλής, Μπρέγκου (61’ Αγκίρε), Εστεμπάν (11’ Σατσιάς), Λομπάτο, Μπάτζι.

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Σίπσιτς, Λάσκαρης, Άλχο (84’ Εμμανουηλίδης), Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο (66’ Πέρεθ), Μεντιέτα (84’ Αλμύρας), Τζανδάρης (78’ Γρομητσάρης), Γραμμένος, Μακέντα (78’ Χαραλαμπόγλου).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σήμερα το νέο χειρουργείο - «Θαύμα ότι ζει το παιδί μου», το μήνυμα της μητέρας του

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Κερατέα: Συνελήφθη 20χρονος - Εντοπίστηκαν καραμπίνες και αεροβόλο στο σπίτι του

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νεκρό από επίθεση drone 13χρονο αγόρι

21:25LIFESTYLE

Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς από τη Μύκονο: «Το Emily in Paris ταξιδεύει στην Ελλάδα»

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού - Η ιδρυτική διακήρυξη 

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Πέρασε με υπερβολική ταχύτητα και κόκκινο» – Μαρτυρίες που «καίνε» τον οδηγό στο δυστύχημα

21:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – ΑΕΛ 3-2: Με «γλυκό» τρόπο ολοκλήρωσε τη σεζόν η ομάδα του Λέτο

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Aνακοινώσεις εντός των επόμενων ωρών

21:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός-Αστέρας AKTOR 1-2: Έκλεισαν με τη νίκη τη σεζόν οι Αρκάδες

21:00ΥΓΕΙΑ

Το μυστικό που μπορεί να μειώσει το άγχος και τις κρίσεις πανικού

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι κεντρικοί οδικοί άξονες της Αθήνας με μεγάλες καθυστερήσεις

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος γεύσης και συγγραφέας Αγλαΐα Κρεμέζη

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίδειξη δύναμης έναντι της Ευρώπης με την εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Yars - Βίντεο

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Συνελήφθη στη Φάτιμα η μητέρα που εγκατέλειψε δύο μικρά αγόρια σε δάσος της Λισαβόνας

20:23LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Το τέλος των ηρώων

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: 12χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από ΙΧ - Θα μεταφερθεί στο Παίδων

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Βράζει» η αξιωματική αντιπολίτευση - Σε αγώνα καλεί ο Οζέλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού - Η ιδρυτική διακήρυξη 

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Aνακοινώσεις εντός των επόμενων ωρών

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Αποκόρωνα Χανίων: Ανθρώπινος σκελετός σε δύσβατη περιοχή - Εξετάζεται σύνδεση με εξαφάνιση 33χρονου γιατρού

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Οι Ιταλοί δύτες παγιδεύτηκαν σε αδιέξοδο στο σπήλαιο του θανάτου – Πώς βρήκαν τραγικό θάνατο

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

21:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: 12χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από ΙΧ - Θα μεταφερθεί στο Παίδων

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικός ο αναισθησιολόγος με το «φακελάκι»: «Να έχω κάτι για τα γεράματά μου, έχω 82% αναπηρία»

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος γεύσης και συγγραφέας Αγλαΐα Κρεμέζη

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Πιθανή ανθρωποκτονία» ο θάνατος του Αλέκου Δασκαλάκη λέει το ιατροδικαστικό πόρισμα

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

15:42LIFESTYLE

Κέιτι Πράις: Θρίλερ με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του συζύγου της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ