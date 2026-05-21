Παναιτωλικός-Αστέρας AKTOR 1-2: Έκλεισαν με τη νίκη τη σεζόν οι Αρκάδες

Ο Αστέρας AKTOR έκλεισε με νίκη τη σεζόν, καθώς επικράτησε 2-1 του Παναιτωλικού. «Χρυσή» αλλαγή για τους Αρκάδες ο Χαραλαμπόγλου που σκόραρε τρία λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Μπαρτόλο έβγαλε τετ-α-τερ τον Μακέντα, όμως ο Ιταλός δεν μπόρεσε να «ανοίξει» το σκορ, καθώς το πλασέ του ήταν σιγανό και ο Κουτσερένκο μπλόκαρε με ευκολία στο τρίτο λεπτό. Ο αγώνας δεν είχε ρυθμό, ωστόσο ο Μπαρτόλο πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ για το 1-0 στο 28’. Μετά από την εκτέλεση κόρνερ του ίδιου και διώξιμο του Μπάτζι, η μπάλα γύρισε στα πόδια του, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός απέφυγε τον αντίπαλό του και με φαλτσαριστό πλασέ από τα αριστερά έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Κουτσερένκο.

Ο 30χρονος παραλίγο να διπλασιάσει τα τέρματα των Αρκάδων, με απευθείας εκτέλεση φάουλ, όμως ο Ουκρανός τερματοφύλακας απέκρουσε με δυσκολία στο 33’. Η πρώτη επικίνδυνη στιγμή για τον Παναιτωλικό ήρθε στο 35ο λεπτό. Ο Μανρίκε επιχείρησε σουτ εκτός περιοχής και ο Χατζηεμμανουήλ απομάκρυνε με δυσκολία.

Ο Μαυρίας έκλεψε έξω από την περιοχή του Αστέρα, πάσαρε στον Λομπάτο, ο οποίος σούταρε με τη μία και έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Έλληνα γκολκίπερ (39’). Ο Αστέρας εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησε, βρήκε δίχτυα και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 1-0.

Ο Παναιτωλικός είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 64’. Ο Σίπσιτς ανέτρεψε τον Μπάτζι και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Μπουχαλάκης, που σημάδεψε στο κέντρο της εστίας, όμως ο Χατζηεμμανουήλ απέκρουσε με το πόδι.

Νέο πέναλτι δόθηκε στους Αγρινιώτες, μετά από παρέμβαση του VAR στο 70’. Ο Γραμμένος αντίκρυσε την δεύτερη κίτρινη κάρτα και κατά συνέπεια την κόκκινη, για κράτημα. Αυτή τη φορά το εκτέλεσε ο Λομπάτο που έστειλε τη μπάλα στην δεξιά γωνία για το 1-1. Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Χαραλαμπόγλου έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Ο Γκρανάθ απομάκρυνε την μπάλα, βρήκε τον 21χρονο επιθετικό και εκείνος την έστειλε στα δίχτυα για να διαμορφώσει το τελικό 2-1 στο 82’.

Διαιτητής: Γιώργος Κόκκινος

Κίτρινες: Γραμμένος 12’, Σίπτσιτς 62’, Μαυρίας 80’, Χατζηεμμανουήλ 90+5’, Τερεζίου 90+6’

Κόκκινες: Γραμμένος 68’

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (83’ Μπελεβώνης), Κόγιτς, Σιέλης (46’ Γκρανάθ), Μανρίκε, Μπουχαλάκης (83’ Νικολάου), Σμυρλής, Μπρέγκου (61’ Αγκίρε), Εστεμπάν (11’ Σατσιάς), Λομπάτο, Μπάτζι.

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Σίπσιτς, Λάσκαρης, Άλχο (84’ Εμμανουηλίδης), Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο (66’ Πέρεθ), Μεντιέτα (84’ Αλμύρας), Τζανδάρης (78’ Γρομητσάρης), Γραμμένος, Μακέντα (78’ Χαραλαμπόγλου).