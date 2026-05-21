Ρωσία: Επίδειξη δύναμης έναντι της Ευρώπης με εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Yars

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι η πρόσφατη πρόθεση για διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί θετική εξέλιξη.

Η Ρωσία πραγματοποίησε με επιτυχία εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου τύπου Yars, ο οποίος είναι σε θέση να φτάσει σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης. Η εμβέλειά του ξεπερνά τα 10.000 χιλιόμετρα.

Μάλιστα στη δημοσιότητα δόθηκε και βίντεο με την εκτόξευση σε μία επίδειξη δύναμης από την Μόσχα. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του εκτόξευσαν έναν βαλλιστικό πύραυλο Yars και έναν υπερηχητικό πύραυλο Zircon στο πλαίσιο δοκιμαστικών εκτοξεύσεων πυραύλων κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών πυρηνικών ασκήσεων, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν στο πλαίσιο των κοινών στρατιωτικών πυρηνικών ασκήσεων Ρωσίας – Λευκορωσίας τις οποίες παρακολούθησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Κρεμλίνο: Ανοιχτό σε διάλογο με τους Ευρωπαίους για την Ουκρανία

Η Ρωσία είναι ανοικτή σε διάλογο με τους Ευρωπαίους σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου.

«Οι Ρώσοι είναι έτοιμοι για συνομιλίες», ανέφερε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. «Πιστεύουμε πως είναι πάντα καλύτερο να συζητάμε παρά να οδηγούμε την κατάσταση σε ολοκληρωτική αντιπαράθεση – κάτι που κάνουν οι Ευρωπαίοι επί του παρόντος», συμπλήρωσε.

Η Ρωσία θα χαιρέτιζε μια αλλαγή συμπεριφοράς, είπε ο Πεσκόφ. Επικαλούμενος πρόσφατες δηλώσεις του Φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ και από το Βερολίνο σχετικά την προοπτική απευθείας συνομιλιών με τη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σχολίασε πως «μάλλον δεν είναι κακό» να αναζητείται διαπραγματευτής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Μόλις πριν από λίγους μήνες, τέτοιου είδους συζητήσεις δεν γίνονταν καν στην Ευρώπη», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωνε πάντα έτοιμος για συνομιλίες, εφόσον διαπίστωνε πως υπήρχε τέτοια βούληση. Παράλληλα, όμως, η Μόσχα είχε υπογραμμίσει κατ’ επανάληψη πως οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να θεωρούνται εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση, δεδομένου ότι ενισχύουν την Ουκρανία με όπλα, και ως εκ τούτου δεν έχουν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.