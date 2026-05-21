Ρωσία: Επίδειξη δύναμης έναντι της Ευρώπης με εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Yars

Η εμβέλειά του ξεπερνά τα 10.000 χιλιόμετρα

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ρωσία: Επίδειξη δύναμης έναντι της Ευρώπης με εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Yars
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ρωσία εκτόξευσε με επιτυχία έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Yars με εμβέλεια άνω των 10.000 χιλιομέτρων, ικανό να φτάσει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη.
  • Η εκτόξευση του πυραύλου Yars και του υπερηχητικού Zircon έγινε στο πλαίσιο κοινών στρατιωτικών πυρηνικών ασκήσεων Ρωσίας και Λευκορωσίας, παρουσία των προέδρων Πούτιν και Λουκασένκο.
  • Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε διάλογο με τους Ευρωπαίους για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επισημαίνοντας την προτίμηση για συνομιλίες αντί αντιπαράθεσης.
  • Η ρωσική πλευρά θεωρεί ότι οι Ευρωπαίοι, λόγω της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, είναι εμπλεκόμενοι στη σύγκρουση και δεν έχουν θέση στις διαπραγματεύσεις.
  • Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι η πρόσφατη πρόθεση για διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί θετική εξέλιξη.
Snapshot powered by AI

Η Ρωσία πραγματοποίησε με επιτυχία εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου τύπου Yars, ο οποίος είναι σε θέση να φτάσει σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης. Η εμβέλειά του ξεπερνά τα 10.000 χιλιόμετρα.

Μάλιστα στη δημοσιότητα δόθηκε και βίντεο με την εκτόξευση σε μία επίδειξη δύναμης από την Μόσχα. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του εκτόξευσαν έναν βαλλιστικό πύραυλο Yars και έναν υπερηχητικό πύραυλο Zircon στο πλαίσιο δοκιμαστικών εκτοξεύσεων πυραύλων κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών πυρηνικών ασκήσεων, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν στο πλαίσιο των κοινών στρατιωτικών πυρηνικών ασκήσεων Ρωσίας – Λευκορωσίας τις οποίες παρακολούθησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Κρεμλίνο: Ανοιχτό σε διάλογο με τους Ευρωπαίους για την Ουκρανία

Η Ρωσία είναι ανοικτή σε διάλογο με τους Ευρωπαίους σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου.

«Οι Ρώσοι είναι έτοιμοι για συνομιλίες», ανέφερε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. «Πιστεύουμε πως είναι πάντα καλύτερο να συζητάμε παρά να οδηγούμε την κατάσταση σε ολοκληρωτική αντιπαράθεση – κάτι που κάνουν οι Ευρωπαίοι επί του παρόντος», συμπλήρωσε.

Η Ρωσία θα χαιρέτιζε μια αλλαγή συμπεριφοράς, είπε ο Πεσκόφ. Επικαλούμενος πρόσφατες δηλώσεις του Φινλανδού προέδρου Αλεξάντερ Στουμπ και από το Βερολίνο σχετικά την προοπτική απευθείας συνομιλιών με τη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σχολίασε πως «μάλλον δεν είναι κακό» να αναζητείται διαπραγματευτής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Μόλις πριν από λίγους μήνες, τέτοιου είδους συζητήσεις δεν γίνονταν καν στην Ευρώπη», σημείωσε ο Πεσκόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωνε πάντα έτοιμος για συνομιλίες, εφόσον διαπίστωνε πως υπήρχε τέτοια βούληση. Παράλληλα, όμως, η Μόσχα είχε υπογραμμίσει κατ’ επανάληψη πως οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να θεωρούνται εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση, δεδομένου ότι ενισχύουν την Ουκρανία με όπλα, και ως εκ τούτου δεν έχουν θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σήμερα το νέο χειρουργείο - «Θαύμα ότι ζει το παιδί μου», το μήνυμα της μητέρας του

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Κερατέα: Συνελήφθη 20χρονος - Εντοπίστηκαν καραμπίνες και αεροβόλο στο σπίτι του

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νεκρό από επίθεση drone 13χρονο αγόρι

21:25LIFESTYLE

Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς από τη Μύκονο: «Το Emily in Paris ταξιδεύει στην Ελλάδα»

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού - Η ιδρυτική διακήρυξη 

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: «Πέρασε με υπερβολική ταχύτητα και κόκκινο» – Μαρτυρίες που «καίνε» τον οδηγό στο δυστύχημα

21:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά – ΑΕΛ 3-2: Με «γλυκό» τρόπο ολοκλήρωσε τη σεζόν η ομάδα του Λέτο

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Aνακοινώσεις εντός των επόμενων ωρών

21:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός-Αστέρας AKTOR 1-2: Έκλεισαν με τη νίκη τη σεζόν οι Αρκάδες

21:00ΥΓΕΙΑ

Το μυστικό που μπορεί να μειώσει το άγχος και τις κρίσεις πανικού

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι κεντρικοί οδικοί άξονες της Αθήνας με μεγάλες καθυστερήσεις

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος γεύσης και συγγραφέας Αγλαΐα Κρεμέζη

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίδειξη δύναμης έναντι της Ευρώπης με την εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Yars - Βίντεο

20:36ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Συνελήφθη στη Φάτιμα η μητέρα που εγκατέλειψε δύο μικρά αγόρια σε δάσος της Λισαβόνας

20:23LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Το τέλος των ηρώων

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: 12χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από ΙΧ - Θα μεταφερθεί στο Παίδων

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Βράζει» η αξιωματική αντιπολίτευση - Σε αγώνα καλεί ο Οζέλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού - Η ιδρυτική διακήρυξη 

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Aνακοινώσεις εντός των επόμενων ωρών

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Αποκόρωνα Χανίων: Ανθρώπινος σκελετός σε δύσβατη περιοχή - Εξετάζεται σύνδεση με εξαφάνιση 33χρονου γιατρού

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Οι Ιταλοί δύτες παγιδεύτηκαν σε αδιέξοδο στο σπήλαιο του θανάτου – Πώς βρήκαν τραγικό θάνατο

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

21:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: 12χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από ΙΧ - Θα μεταφερθεί στο Παίδων

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικός ο αναισθησιολόγος με το «φακελάκι»: «Να έχω κάτι για τα γεράματά μου, έχω 82% αναπηρία»

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος γεύσης και συγγραφέας Αγλαΐα Κρεμέζη

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τις επόμενες ημέρες

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Πιθανή ανθρωποκτονία» ο θάνατος του Αλέκου Δασκαλάκη λέει το ιατροδικαστικό πόρισμα

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

15:42LIFESTYLE

Κέιτι Πράις: Θρίλερ με τη μυστηριώδη εξαφάνιση του συζύγου της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ