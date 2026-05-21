Κίνηση: Στο «κόκκινο» οι κεντρικοί οδικοί άξονες της Αθήνας με μεγάλες καθυστερήσεις

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση για τους οδηγούς που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, καθώς η κίνηση παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα με μεγάλες καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον χάρτη κυκλοφορίας, οι σημαντικότερες εμπλοκές εντοπίζονται στις οδικές αρτηρίες γύρω από το Κολωνάκι, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, καθώς και κοντά στα μεγάλα νοσοκομεία της πόλης.

Φρακαρισμένο το κέντρο και η λεωφόρος Μεσογείων

Η κίνηση τώρα διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, ειδικά στο ύψος όπου βρίσκεται το Λαϊκό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών. Την ίδια ώρα, έντονο αποδεικνύεται το πρόβλημα στην άνοδο της λεωφόρου Μεσογείων, κοντά στο νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, όπου τα οχήματα σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων. Κι όμως, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη ούτε στη λεωφόρο Λιοσίων, αφού στο ύψος που βρίσκεται ο σταθμός υπεραστικών λεωφορείων στα ΚΤΕΛ καταγράφεται πολύ υψηλή πυκνότητα ροής, γεγονός που δοκιμάζει τα νεύρα των οδηγών.

Καθυστερήσεις σε Πατησίων και Ακρόπολη

Τα οχήματα κινούνται με σημωτόν και στην οδό Πατησίων, κοντά στο Πεδίον του Άρεως, με την κυκλοφοριακή συμφόρηση να επεκτείνεται μέχρι την Κυψέλη. Όπως ανακοινώθηκε από τις αναφορές της τροχαίας, η κίνηση τώρα είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στην περιοχή γύρω από την Ακρόπολη Αθηνών, καθώς και στις προσβάσεις προς το Παγκράτι. Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς το κέντρο καλούνται να οπλιστούν με υπομονή ή να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές για να αποφύγουν το έντονο μποτιλιάρισμα της αποψινής ημέρας.

