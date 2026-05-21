Ρόδος: «Πέρασε με υπερβολική ταχύτητα και κόκκινο» – Μαρτυρίες που «καίνε» τον οδηγό στο δυστύχημα

- Ο οδηγός της BMW που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στη Ρόδο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους από εισαγγελέα και ανακριτή

  • Μάρτυρες επιβεβαιώνουν ότι ο οδηγός παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, περίπου 120
  • 140 χλμ/ώρα σε όριο 80 χλμ/ώρα.
  • Το τροχαίο προκάλεσε τον θάνατο μητέρας και κόρης, οι οποίες κινούνταν νόμιμα με πράσινο φανάρι.
  • Υπάρχουν μαρτυρίες που καταγγέλλουν προηγούμενα ατυχήματα και επικίνδυνη οδήγηση του ίδιου ατόμου.
  • Ορισμένοι συγγενείς και μάρτυρες εκφράζουν αμφιβολίες για την επάρκεια της ποινής και την ασφάλεια της κοινωνίας από την αποφυλάκιση του οδηγού.
Την ώρα που συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούσαν για πάντα μητέρα και κόρη, που «έχασαν τη ζωή τους» στην άσφαλτο έπειτα από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο, ο εισαγγελέας και ο ανακριτής αποφάσιζαν την αποφυλάκιση του οδηγού της BMW που εμπλέκεται στο περιστατικό, με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Ο ίδιος, ενώπιον των δικαστικών αρχών, δήλωσε:

«Η απώλεια της ζωής τους, με την οποιαδήποτε δική μου εμπλοκή, αποτελεί γεγονός που με έχει καταρρακώσει, με έχει φέρει σε άθλια ψυχολογική και σωματική κατάσταση και ειλικρινά μετά βίας δύναμαι να απολογηθώ και να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, όντας κυριολεκτικά συντετριμμένος για τον θάνατό τους».

Ξαδέρφη της μητέρας ανέφερε στο MEGA: «Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι ασύλληπτο, είναι τραγικό να συμβαίνουν και να συνεχίζουν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όταν μάλιστα μαθαίνω ότι ένας άνθρωπος έχει ξανά προκαλέσει ατύχημα ή ατυχήματα. Δεν μπορώ ούτε να το σχολιάσω αυτό. Φαντάζομαι δεν θα είναι η τελική απόφαση του δικαστηρίου, αλλά δεν νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάθει και κάτι τρομερό. Συγγνώμη, να δίνεις 50.000 ευρώ, δηλαδή, αν το διαιρέσουμε, είναι από 25.000 ευρώ η αξία μίας ζωής;».

Και συμπληρώνει:

«Μου φαίνεται τραγικό και το να μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερος. Γιατί δεν νομίζω ότι κανένας θα του κάνει χαρές και θα έχει ανοιχτές αγκαλιές όταν θα τον δει. Εύχομαι δηλαδή να βιώσει μία τιμωρία έστω με τον τρόπο αυτό. Εμένα μου φαίνεται πολύ λάθος αυτή η ποινή. Συνηθίζω να λέω ότι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, όμως κάποιες φορές πιστεύω πως θα έπρεπε να τα βλέπουν λίγο πιο καθαρά τα πράγματα».

Μαρτυρίες που «καίνε»

Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως μέσω του Mega προκαλούν έντονη αίσθηση και επαναφέρουν το ερώτημα για το πώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος εξακολουθούσε να οδηγεί, παρά τις καταγγελίες, με ένα όχημα που χαρακτηρίζεται ως «όπλο».

«Καθώς περπατούσα, άκουσα ένα αυτοκίνητο να πλησιάζει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ακουγόταν σαν ο οδηγός να επιτάχυνε έντονα, με δυνατούς θορύβους από τη μηχανή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, είδαμε το αυτοκίνητο να περνάει με υπερβολική ταχύτητα. Τότε παρατήρησα ότι ο φωτεινός σηματοδότης για τη συγκεκριμένη κατεύθυνση ήταν κόκκινος, όμως το αυτοκίνητο συνέχισε και πέρασε τη διασταύρωση χωρίς να σταματήσει», αναφέρει μάρτυρας.

Ο Λούκας περιγράφει αποκλειστικά στο Mega λεπτό προς λεπτό την πορεία του δυστυχήματος και την κίνηση του οχήματος της άτυχης 57χρονης: «Η BMW που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημά τους. Η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Το αυτοκίνητο των δύο γυναικών εκτοξεύτηκε στον αέρα και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη στο οδόστρωμα».

Και συνεχίζει: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο οδηγός της BMW παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω ότι η BMW κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα. Το όριο ταχύτητας στον δρόμο είναι περίπου 80 χλμ/ώρα και, κατά την άποψή μου, η BMW κινούνταν περίπου με 120–140 χλμ/ώρα. Το όχημα πήγαινε υπερβολικά γρήγορα και γι’ αυτό ο οδηγός δεν μπόρεσε να αντιδράσει εγκαίρως ώστε να αποφύγει τη σύγκρουση. Οι δύο γυναίκες έστριψαν με πράσινο, πήγαιναν κανονικά, δεν έκαναν τίποτα λάθος. Η αστυνομία έφτασε στα 10 λεπτά και το ασθενοφόρο 15-20, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να επιβιώσουν».

«Όταν χτύπησε τη γυναίκα, ήμουν ο πρώτος που πήγα εκεί»

«Αυτός ο τύπος από την Αερογέφυρα που ξεκίνησε να έρχεται, έσκαγε τις ταχύτητες. Φανταστείτε ένα αυτοκίνητο πεντακόσια άλογα να σκάνε οι ταχύτητες. Ήρθαν από το χωριό, από τα προάστια του χωριού, από το βουνό, κατεβήκαν κάτω να δουν τι έγινε και οι άνθρωποι ήταν τρελαμένοι. Όταν χτύπησε τη γυναίκα, ήμουν ο πρώτος που πήγα εκεί να δω αν είναι ζωντανά τα κορίτσια. Και ήρθε κάποιο αυτοκίνητο από πίσω με κάποιον άλλο άνθρωπο, κατέβηκε και τον έβριζε και έλεγε ότι τον έκανε δύο προσπεράσεις από τη Λίνδο μέχρι εδώ με τεράστια ταχύτητα», περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας.

Άλλος μάρτυρας αναφέρει: «Η κυρία έφυγε με πράσινο. Πήγε να κάνει την στροφή της όπως είναι ο δρόμος, πιο κάτω είναι η διακλάδωση, δεν είναι ακριβώς διασταύρωση. Αυτός δεν πάτησε ούτε φρένο. Το αυτοκίνητό του είναι ένα τανκς. Όταν χτύπησε τη γυναίκα και σκότωσε το κορίτσι με τη μάνα της, το αυτοκίνητο έφυγε ευθεία. Δεν έκανε ούτε φρένο ούτε απότομο ελιγμό. Έφυγε ευθεία και σταμάτησε μόνο του».

