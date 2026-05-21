Η Γη της ελιάς spoiler: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Το τέλος των ηρώων

«Η Γη της ελιάς» του MEGA ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει οριστικά τους τηλεθεατές και οι εξελίξεις θα είναι καθηλωτικές. Οι ήρωες είναι ένα βήμα πριν το μεγάλο φινάλε και στα επόμενα επεισόδια θα βλέπουμε ποιο θα είναι το τέλος τους.

Ο Παυλής εξηγεί στον Μανώλη όλα όσα έχουν ανακαλύψει για τη Χριστιάνα, τον Αντώνη, την Μαρουσώ και τον Ρούσσο κι ο Μανώλης αποφασίζει να τον βοηθήσει, προκειμένου να «σπάσει» ο Ρούσσος και να ομολογήσει την αλήθεια. Έτσι, ενημερώνουν την Αλεξάνδρα για την απαγωγή του Ρούσσου κι εκείνη επιμένει να συνεργαστούν με την αστυνομία ώστε να γίνουν όλα νόμιμα. Ο βοηθός της Μαρουσώς, ο Στέλιος, μπαίνει επικεφαλής της έρευνας κι ο Ρούσσος αποφασίζει να συνεργαστεί μαζί τους για να πέσει στα μαλακά.

Οι υποψίες της Αλεξάνδρας σχετικά με τη δολοφονία του Ορέστη επιβεβαιώνονται, καθώς ο Ρούσσος ομολογεί ότι εκείνος πλαστογράφησε το σημείωμα, κατ' εντολή της Χριστιάνας. Ο Ρούσσος ζητά από τον Αντώνη να μιλήσει προσωπικά στον αρχηγό κι έτσι η Χριστιάνα εμφανίζεται μπροστά του, ενώ η αστυνομία καταγράφει τα πάντα.



Ο κλοιός γύρω από τη Χριστιάνα στενεύει, αλλά κανείς δεν τολμά να της μιλήσει. Η Αλεξάνδρα ζει στιγμές αγωνίας και ανασφάλειας για την επόμενη μέρα της οικογένειάς της. Η Μαρουσώ ανακοινώνει στον Αντώνη ότι είναι έγκυος και τον παροτρύνει να κάνουν μια μεγάλη οικονομική μπάζα και να εξαφανιστούν. Στο μεταξύ, η Αστυνομία, μέσω του Ρούσσου, παρακολουθεί και καταγράφει κάθε τους κίνηση.

Η Ασπασία συνεχίζει να αποχαιρετάει φίλους και συγγενείς, λέγοντας πως σκοπεύει να φύγει για πάντα από τη Μάνη και να επιστρέψει στον Πειραιά. Η Κούλα, όμως, βρίσκει την Ασπασία νεκρή πάνω στον τάφο του Κίμωνα.