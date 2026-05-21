Ισπανία: Μαρμάρινη προτομή 2.000 ετών πιθανώς της Αφροδίτης εντοπίστηκε σε παραλία του Αλικάντε

Οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει θεμέλια ρωμαϊκής παραθαλάσσιας έπαυλης, κεραμικά και νομίσματα, επιβεβαιώνοντας την έντονη ρωμαϊκή παρουσία στην περιοχή από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Μια μαρμάρινη κεφαλή, ηλικίας περίπου 2.000 ετών, αποκαλύφθηκε σε παραλία της Ισπανίας, με τους αρχαιολόγους να τη θεωρούν ήδη ένα από τα πιο σημαντικά γλυπτικά ευρήματα της ρωμαϊκής περιόδου στην περιοχή του Αλικάντε, με έντονες επιρροές από την ελληνιστική τέχνη, και να εκτιμούν ότι πιθανόν απεικονίζει τη θεά Αφροδίτη.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το σημαντικό εύρημα ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια έργων ανάπλασης στην παραλία Αλμαδράμπα του Αλικάντε. Εργαζόμενοι που εντόπισαν το κομμάτι λευκού μαρμάρου ειδοποίησαν αμέσως τις αρμόδιες αρχές και αρχαιολόγους, οι οποίοι, μετά την αυτοψία στο σημείο, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για κεφαλή που χρονολογείται στην Ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, περίπου μεταξύ 1ου και 2ου αιώνα μ.Χ.

?? Ojo al bellísimo busto en mármol de la diosa Venus que acaba de aparecer en la playa de la Almadraba en Alicante. Los primeros análisis la datan en torno a los ss. I - II d.C., y formaría parte de la decoración escultórica de una villa hallada en la misma zona en 2025 ?? pic.twitter.com/DjPLaJKVkF — César Dorado ??️ (@CDorado75) May 20, 2026

Η μαρμάρινη προτομή, που σύμφωνα με τους ειδικούς ενδέχεται να απεικονίζει τη θεά Αφροδίτη ή τη ρωμαϊκή Venus, σώζεται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, με τη μοναδική εμφανή φθορά να εντοπίζεται σε ένα μικρό χτύπημα στη μύτη.

Οι αρχαιολόγοι τονίζουν ότι πρόκειται για εύρημα ιδιαίτερης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας. Το δημοτικό συμβούλιο του Αλικάντε το περιέγραψε ως «ρωμαϊκή κεφαλή μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας και εξαιρετικής κατάστασης διατήρησης», ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι συγκαταλέγεται ήδη στα σημαντικότερα ευρήματα ρωμαϊκής γλυπτικής στην περιοχή.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Πολιτισμού σημείωσε ότι «ενδέχεται να μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα ρωμαϊκής γλυπτικής στην ιστορία του Αλικάντε και της επαρχίας».

Μετά την ανακάλυψη, οι εργασίες ανάπλασης στην παραλία Λα Αλμαδράμπα ανεστάλησαν προσωρινά, προκειμένου να διεξαχθεί πλήρης αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη ζώνη είχε ήδη χαρακτηριστεί αρχαιολογικού ενδιαφέροντος εδώ και πάνω από 15 χρόνια, μετά την ανακάλυψη, το 2009, των υπολειμμάτων ρωμαϊκής έπαυλης που συνδεόταν με την αρχαία πόλη Lucentum.

Η νεοανακαλυφθείσα κεφαλή έχει ύψος 22,22 εκατοστά και πλάτος 19,78 εκατοστά και οι ειδικοί εκτιμούν ότι πιθανότατα κοσμούσε κάποτε οικία εύπορου Ρωμαίου πολίτη, αν και η τελική επιβεβαίωση αναμένεται από τις περαιτέρω μελέτες.

Όπως εξήγησε ο υπεύθυνος πολιτιστικής κληρονομιάς, η προτομή φέρει χαρακτηριστικά κόμμωσης επηρεασμένα από την ελληνιστική παράδοση, με κυματιστά μαλλιά τραβηγμένα προς τα πίσω και κεντρική χωρίστρα, σύμφωνα με το ιδεαλιστικό πρότυπο απεικόνισης θεοτήτων όπως η Αφροδίτη ή η Venus.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι στην εποχή του αυτοκράτορα Αυγούστου σημειώθηκε σημαντική πολιτική επέκταση και πολιτιστική άνθηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, περίοδος κατά την οποία η θεά Venus συμβόλιζε τον έρωτα, την ομορφιά και τη γονιμότητα.

Τέλος, οι ανασκαφές στην περιοχή έχουν φέρει στο φως θεμέλια ρωμαϊκής παραθαλάσσιας έπαυλης, δωμάτια, πλήθος κεραμικών ευρημάτων σε καλή κατάσταση, αλλά και νομίσματα της εποχής, επιβεβαιώνοντας τη μακρά και έντονη ρωμαϊκή παρουσία στην περιοχή από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Η επαναλειτουργία της παραλίας, που είχε προγραμματιστεί για την καλοκαιρινή περίοδο, αναβλήθηκε λόγω της συνέχισης των αρχαιολογικών ερευνών.