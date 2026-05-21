Η Google αλλάζει έπειτα από 25 χρόνια τη μηχανή αναζήτησής της - Τι φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη

Snapshot Η Google ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στη μηχανή αναζήτησής της, μετατρέποντας την κλασική μπάρα αναζήτησης σε διαδραστικό ψηφιακό βοηθό με συνομιλητικό χαρακτήρα.

Το νέο μοντέλο Gemini 3.5 Flash είναι η προεπιλεγμένη επιλογή στο AI Mode του Google Search και υποστηρίζει σύνθετες εργασίες με υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια.

Οι νέοι Search Agents συλλέγουν και επεξεργάζονται πληροφορίες συνεχώς, ειδοποιώντας τον χρήστη μόνο για σχετικές εξελίξεις, με διάθεση αρχικά για συνδρομητές Google AI Pro και Ultra.

Η Google προσθέτει λειτουργίες όπως κρατήσεις και τηλεφωνική επικοινωνία με επιχειρήσεις μέσω AI, ξεκινώντας πρώτα στις ΗΠΑ.

Η πλατφόρμα Antigravity επιτρέπει τη δημιουργία και δοκιμή κώδικα σε πραγματικό χρόνο μέσα στη μηχανή αναζήτησης, προσφέροντας ολοκληρωμένες και προσαρμοσμένες λύσεις.

Η Google προχωρά στη μεγαλύτερη αναμόρφωση της μηχανής αναζήτησής της εδώ και δεκαετίες, ενσωματώνοντας την τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα της εμπειρίας χρήσης και μετατρέποντας σταδιακά την κλασική μπάρα αναζήτησης σε έναν διαδραστικό ψηφιακό βοηθό.

Οι ανακοινώσεις έγιναν στο συνέδριο Google I O 2026 και, σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, συνιστούν τη σημαντικότερη αλλαγή στο Google Search τα τελευταία 25 χρόνια. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι εγκαταλείπει το μοντέλο της απλής παράθεσης συνδέσμων και περνά σε μια πιο εξελιγμένη λειτουργία, όπου η αναζήτηση λειτουργεί ως αυτόνομος βοηθός, αξιοποιώντας προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το νέο μοντέλο Gemini 3.5 Flash και οι εξελιγμένοι AI agents.

Η νέα εμπειρία αναζήτησης αποκτά συνομιλητικό χαρακτήρα και δεν περιορίζεται πλέον σε λέξεις κλειδιά. Οι χρήστες μπορούν να διατυπώνουν σύνθετα ερωτήματα σε φυσική γλώσσα, να συνεχίζουν τη διαδικασία με διαδοχικές ερωτήσεις, να ανεβάζουν αρχεία ή εικόνες και να ζητούν από το σύστημα να εκτελεί ενέργειες για λογαριασμό τους. Το αποτέλεσμα προσεγγίζει περισσότερο μια δυναμική συνομιλία, με εξατομικευμένες απαντήσεις που προσαρμόζονται σε κάθε ανάγκη.

At #GoogleIO, we shared how we're making AI more helpful for everyone — including releasing two new models, Gemini Omni and Gemini 3.5, and unlocking agents and agentic experiences across our products.



Gemini 3.5 Flash: Το νέο "μυαλό" της αναζήτησης

Η Google λάνσαρε το Gemini 3.5 Flash, ένα νέο AI μοντέλο που η εταιρεία λέει ότι είναι το ισχυρότερό της για coding και αυτόνομους AI agents. Το μοντέλο, που παρουσιάστηκε στο ετήσιο developer conference Google I/O, μπορεί ανεξάρτητα να εκτελεί coding pipelines, να διαχειρίζεται ερευνητικά projects και, σε εσωτερικές δοκιμές, να κατασκευάσει ένα λειτουργικό σύστημα από μηδενική βάση.

Το Gemini 3.5 Flash είναι τέσσερις φορές ταχύτερο από άλλα frontier μοντέλα και κοστίζει λιγότερο. Σύμφωνα με την Google, το μοντέλο είναι ταχύτερο, βελτιωμένο για agentic workflows και ενισχυμένο για coding tasks και interactive web UI generation.

Τα νούμερα που συνόδεψαν την ανακοίνωση είναι εντυπωσιακά. Το AI Mode, η conversational διεπαφή αναζήτησης που λανσαρίστηκε μόλις ένα χρόνο πριν, ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο μηνιαίους χρήστες, με τους όγκους αναζητήσεων να διπλασιάζονται κάθε τρίμηνο. Για σύγκριση, η OpenAI ανέφερε ότι το ChatGPT έφτασε τα 900 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες τον Φεβρουάριο 2026.

Παράλληλα, τα AI Overviews — οι AI-generated συνοπτικές απαντήσεις που εμφανίζονται πάνω από τα αποτελέσματα — φτάνουν πλέον 2,5 δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες. Το τελευταίο τρίμηνο, οι συνολικές αναζητήσεις στο Google έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Introducing our brand new, intelligent Search box — totally reimagined with AI. This is the biggest upgrade to our Search box in 25 years and it’s starting to roll out today.



Search Agents: Δουλεύει για σένα ακόμα και όταν δεν ψάχνεις

Η πιο ριζοσπαστική ανακοίνωση ήταν η εισαγωγή των Search Agents — και ειδικά των "information agents". Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εργαλεία αναζήτησης που απαντούν μόνο όταν τα ρωτάς, οι information agents της Google έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν συνεχώς στο παρασκήνιο, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, βοηθώντας τους χρήστες να παραμένουν ενημερωμένοι για τα ενδιαφέροντά τους χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν επανειλημμένα για το ίδιο θέμα.

Τα use cases είναι πρακτικά και άμεσα κατανοητά: αν ψάχνεις διαμέρισμα, ο agent σου θα σαρώνει συνεχώς τις αγγελίες και θα σε ειδοποιεί όταν κάτι ανταποκρίνεται ακριβώς στα κριτήριά σου. Αν θέλεις να μην χάσεις μια sneaker collaboration του αγαπημένου σου αθλητή, ο agent θα σε ειδοποιεί αυτόματα. Οι information agents θα κυκλοφορήσουν πρώτα για τους συνδρομητές Google AI Pro & Ultra το καλοκαίρι.

Παράλληλα, η Google τοποθετεί AI agents απευθείας μέσα στο πλαίσιο αναζήτησης, ικανούς να χειριστούν εργασίες όπως η ολοκλήρωση αγορών, ο έλεγχος διαθεσιμότητας εισιτηρίων και η διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων σε πραγματικό χρόνο.

Agentic Booking: η Google κλείνει ραντεβού και τηλεφωνεί επιχειρήσεις για λογαριασμό σου

Οι agentic δυνατότητες επεκτείνονται και στις κρατήσεις. Το agentic booking επεκτείνεται πέρα από τα ταξίδια σε τοπικές υπηρεσίες όπως karaoke rooms και επισκευές σπιτιών. Για ορισμένες κατηγορίες, η Google θα καλεί επιχειρήσεις εκ μέρους του χρήστη στις ΗΠΑ. Αυτές οι δυνατότητες θα κυκλοφορήσουν σε όλους τους χρήστες στις ΗΠΑ φέτος το καλοκαίρι.

More than 900 million users are coming to the Gemini app every month.



Generative UI: το Search χτίζει apps και εργαλεία on the fly

Η Google φέρνει τη δύναμη του Antigravity και τις agentic coding δυνατότητες του Gemini 3.5 Flash απευθείας μέσα στο Search. Το Search μπορεί πλέον να χτίζει την ιδανική απόκριση, στη σωστή μορφή για την ερώτησή σου — εντελώς on the fly. Μπορείς να λάβεις custom generative UI, συμπεριλαμβανομένων οπτικών εργαλείων και προσομοιώσεων, προσαρμοσμένων ακριβώς στις ανάγκες σου. Αυτές οι δυνατότητες generative UI θα είναι διαθέσιμες για όλους στο Search το καλοκαίρι, δωρεάν.

Για τους συνδρομητές, υπάρχει ένα επιπλέον επίπεδο: το Search μπορεί να χτίσει custom dashboards ή trackers — ουσιαστικά mini apps για τις δικές σου ανάγκες, όπως ένα εξατομικευμένο fitness tracker που αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από χάρτες, κριτικές και καιρικά δεδομένα.

Personal Intelligence: Το Search σε γνωρίζει

Η Personal Intelligence, η λειτουργία που συνδέει Gmail και Google Photos (με Calendar να ακολουθεί), επεκτείνεται σε σχεδόν 200 χώρες σε 98 γλώσσες χωρίς συνδρομή. Η Google διαβεβαιώνει ότι ο χρήστης παραμένει πλήρως σε έλεγχο — επιλέγεις εσύ αν και πότε θέλεις να συνδέσεις τις εφαρμογές σου.

Οι ανακοινώσεις έχουν πρακτικές επιπτώσεις για τους digital marketers και τους επαγγελματίες του search. Η επέκταση του generative UI σημαίνει ότι τα αποτελέσματα αναζήτησης ενδέχεται να λαμβάνουν όλο και περισσότερο τη μορφή custom-built layouts και interactive εργαλείων αντί για κατατεταγμένες σελίδες, μειώνοντας τον ρόλο της παραδοσιακής οργανικής προβολής όπως τη γνωρίζουμε.

Αυτό δεν είναι ανανέωση features. Είναι δομική αναπλατφορμοποίηση μιας κατηγορίας προϊόντων 25 χρονών. Η Google δεν προσθέτει AI στο Search — ξαναχτίζει το Search πάνω στο AI.

Για publishers, SEO managers και content creators, το μήνυμα είναι σαφές: οι κανόνες της ορατότητας στο Search αλλάζουν θεμελιωδώς. Η ποιότητα του περιεχομένου, η αξιοπιστία των πηγών και η ικανότητα ενός site να τροφοδοτεί ουσιαστικές πληροφορίες σε AI agents θα καθορίσουν την παρουσία του στο ψηφιακό τοπίο της επόμενης δεκαετίας.

