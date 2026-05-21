Η Google αλλάζει έπειτα από 25 χρόνια τη μηχανή αναζήτησής της - Τι φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη

Πώς η Google μετατρέπει σταδιακά την κλασική μπάρα αναζήτησης σε έναν διαδραστικό ψηφιακό βοηθό

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

Η Google αλλάζει έπειτα από 25 χρόνια τη μηχανή αναζήτησής της - Τι φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη
Freepik
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Google ενσωματώνει την τεχνητή νοημοσύνη στη μηχανή αναζήτησής της, μετατρέποντας την κλασική μπάρα αναζήτησης σε διαδραστικό ψηφιακό βοηθό με συνομιλητικό χαρακτήρα.
  • Το νέο μοντέλο Gemini 3.5 Flash είναι η προεπιλεγμένη επιλογή στο AI Mode του Google Search και υποστηρίζει σύνθετες εργασίες με υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια.
  • Οι νέοι Search Agents συλλέγουν και επεξεργάζονται πληροφορίες συνεχώς, ειδοποιώντας τον χρήστη μόνο για σχετικές εξελίξεις, με διάθεση αρχικά για συνδρομητές Google AI Pro και Ultra.
  • Η Google προσθέτει λειτουργίες όπως κρατήσεις και τηλεφωνική επικοινωνία με επιχειρήσεις μέσω AI, ξεκινώντας πρώτα στις ΗΠΑ.
  • Η πλατφόρμα Antigravity επιτρέπει τη δημιουργία και δοκιμή κώδικα σε πραγματικό χρόνο μέσα στη μηχανή αναζήτησης, προσφέροντας ολοκληρωμένες και προσαρμοσμένες λύσεις.
Snapshot powered by AI

Η Google προχωρά στη μεγαλύτερη αναμόρφωση της μηχανής αναζήτησής της εδώ και δεκαετίες, ενσωματώνοντας την τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα της εμπειρίας χρήσης και μετατρέποντας σταδιακά την κλασική μπάρα αναζήτησης σε έναν διαδραστικό ψηφιακό βοηθό.

Οι ανακοινώσεις έγιναν στο συνέδριο Google I O 2026 και, σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, συνιστούν τη σημαντικότερη αλλαγή στο Google Search τα τελευταία 25 χρόνια. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι εγκαταλείπει το μοντέλο της απλής παράθεσης συνδέσμων και περνά σε μια πιο εξελιγμένη λειτουργία, όπου η αναζήτηση λειτουργεί ως αυτόνομος βοηθός, αξιοποιώντας προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Στο επίκεντρο βρίσκονται το νέο μοντέλο Gemini 3.5 Flash και οι εξελιγμένοι AI agents.

Η νέα εμπειρία αναζήτησης αποκτά συνομιλητικό χαρακτήρα και δεν περιορίζεται πλέον σε λέξεις κλειδιά. Οι χρήστες μπορούν να διατυπώνουν σύνθετα ερωτήματα σε φυσική γλώσσα, να συνεχίζουν τη διαδικασία με διαδοχικές ερωτήσεις, να ανεβάζουν αρχεία ή εικόνες και να ζητούν από το σύστημα να εκτελεί ενέργειες για λογαριασμό τους. Το αποτέλεσμα προσεγγίζει περισσότερο μια δυναμική συνομιλία, με εξατομικευμένες απαντήσεις που προσαρμόζονται σε κάθε ανάγκη.

Gemini 3.5 Flash: Το νέο "μυαλό" της αναζήτησης

Η Google λάνσαρε το Gemini 3.5 Flash, ένα νέο AI μοντέλο που η εταιρεία λέει ότι είναι το ισχυρότερό της για coding και αυτόνομους AI agents. Το μοντέλο, που παρουσιάστηκε στο ετήσιο developer conference Google I/O, μπορεί ανεξάρτητα να εκτελεί coding pipelines, να διαχειρίζεται ερευνητικά projects και, σε εσωτερικές δοκιμές, να κατασκευάσει ένα λειτουργικό σύστημα από μηδενική βάση.

Το Gemini 3.5 Flash είναι τέσσερις φορές ταχύτερο από άλλα frontier μοντέλα και κοστίζει λιγότερο. Σύμφωνα με την Google, το μοντέλο είναι ταχύτερο, βελτιωμένο για agentic workflows και ενισχυμένο για coding tasks και interactive web UI generation.

Τα νούμερα που συνόδεψαν την ανακοίνωση είναι εντυπωσιακά. Το AI Mode, η conversational διεπαφή αναζήτησης που λανσαρίστηκε μόλις ένα χρόνο πριν, ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο μηνιαίους χρήστες, με τους όγκους αναζητήσεων να διπλασιάζονται κάθε τρίμηνο. Για σύγκριση, η OpenAI ανέφερε ότι το ChatGPT έφτασε τα 900 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες τον Φεβρουάριο 2026.

Παράλληλα, τα AI Overviews — οι AI-generated συνοπτικές απαντήσεις που εμφανίζονται πάνω από τα αποτελέσματα — φτάνουν πλέον 2,5 δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες. Το τελευταίο τρίμηνο, οι συνολικές αναζητήσεις στο Google έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Search Agents: Δουλεύει για σένα ακόμα και όταν δεν ψάχνεις

Η πιο ριζοσπαστική ανακοίνωση ήταν η εισαγωγή των Search Agents — και ειδικά των "information agents". Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εργαλεία αναζήτησης που απαντούν μόνο όταν τα ρωτάς, οι information agents της Google έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν συνεχώς στο παρασκήνιο, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, βοηθώντας τους χρήστες να παραμένουν ενημερωμένοι για τα ενδιαφέροντά τους χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν επανειλημμένα για το ίδιο θέμα.

Τα use cases είναι πρακτικά και άμεσα κατανοητά: αν ψάχνεις διαμέρισμα, ο agent σου θα σαρώνει συνεχώς τις αγγελίες και θα σε ειδοποιεί όταν κάτι ανταποκρίνεται ακριβώς στα κριτήριά σου. Αν θέλεις να μην χάσεις μια sneaker collaboration του αγαπημένου σου αθλητή, ο agent θα σε ειδοποιεί αυτόματα. Οι information agents θα κυκλοφορήσουν πρώτα για τους συνδρομητές Google AI Pro & Ultra το καλοκαίρι.

Παράλληλα, η Google τοποθετεί AI agents απευθείας μέσα στο πλαίσιο αναζήτησης, ικανούς να χειριστούν εργασίες όπως η ολοκλήρωση αγορών, ο έλεγχος διαθεσιμότητας εισιτηρίων και η διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων σε πραγματικό χρόνο.

Agentic Booking: η Google κλείνει ραντεβού και τηλεφωνεί επιχειρήσεις για λογαριασμό σου

Οι agentic δυνατότητες επεκτείνονται και στις κρατήσεις. Το agentic booking επεκτείνεται πέρα από τα ταξίδια σε τοπικές υπηρεσίες όπως karaoke rooms και επισκευές σπιτιών. Για ορισμένες κατηγορίες, η Google θα καλεί επιχειρήσεις εκ μέρους του χρήστη στις ΗΠΑ. Αυτές οι δυνατότητες θα κυκλοφορήσουν σε όλους τους χρήστες στις ΗΠΑ φέτος το καλοκαίρι.

Generative UI: το Search χτίζει apps και εργαλεία on the fly

Η Google φέρνει τη δύναμη του Antigravity και τις agentic coding δυνατότητες του Gemini 3.5 Flash απευθείας μέσα στο Search. Το Search μπορεί πλέον να χτίζει την ιδανική απόκριση, στη σωστή μορφή για την ερώτησή σου — εντελώς on the fly. Μπορείς να λάβεις custom generative UI, συμπεριλαμβανομένων οπτικών εργαλείων και προσομοιώσεων, προσαρμοσμένων ακριβώς στις ανάγκες σου. Αυτές οι δυνατότητες generative UI θα είναι διαθέσιμες για όλους στο Search το καλοκαίρι, δωρεάν.

Για τους συνδρομητές, υπάρχει ένα επιπλέον επίπεδο: το Search μπορεί να χτίσει custom dashboards ή trackers — ουσιαστικά mini apps για τις δικές σου ανάγκες, όπως ένα εξατομικευμένο fitness tracker που αντλεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από χάρτες, κριτικές και καιρικά δεδομένα.

Personal Intelligence: Το Search σε γνωρίζει

Η Personal Intelligence, η λειτουργία που συνδέει Gmail και Google Photos (με Calendar να ακολουθεί), επεκτείνεται σε σχεδόν 200 χώρες σε 98 γλώσσες χωρίς συνδρομή. Η Google διαβεβαιώνει ότι ο χρήστης παραμένει πλήρως σε έλεγχο — επιλέγεις εσύ αν και πότε θέλεις να συνδέσεις τις εφαρμογές σου.

Οι ανακοινώσεις έχουν πρακτικές επιπτώσεις για τους digital marketers και τους επαγγελματίες του search. Η επέκταση του generative UI σημαίνει ότι τα αποτελέσματα αναζήτησης ενδέχεται να λαμβάνουν όλο και περισσότερο τη μορφή custom-built layouts και interactive εργαλείων αντί για κατατεταγμένες σελίδες, μειώνοντας τον ρόλο της παραδοσιακής οργανικής προβολής όπως τη γνωρίζουμε.

Αυτό δεν είναι ανανέωση features. Είναι δομική αναπλατφορμοποίηση μιας κατηγορίας προϊόντων 25 χρονών. Η Google δεν προσθέτει AI στο Search — ξαναχτίζει το Search πάνω στο AI.

Για publishers, SEO managers και content creators, το μήνυμα είναι σαφές: οι κανόνες της ορατότητας στο Search αλλάζουν θεμελιωδώς. Η ποιότητα του περιεχομένου, η αξιοπιστία των πηγών και η ικανότητα ενός site να τροφοδοτεί ουσιαστικές πληροφορίες σε AI agents θα καθορίσουν την παρουσία του στο ψηφιακό τοπίο της επόμενης δεκαετίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:36ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Συνελήφθη στη Φάτιμα η μητέρα που εγκατέλειψε δύο μικρά αγόρια σε δάσος της Λισαβόνας

20:23LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε – Το τέλος των ηρώων

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: 12χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από ΙΧ - Θα μεταφερθεί στο Παίδων

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Βράζει» η αξιωματική αντιπολίτευση - Σε αγώνα καλεί ο Οζέλ

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι δείχνει το χρώμα των ούρων για την υγεία σας

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στην Κρήτη για ναρκωτικά και ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπλέκονται τρεις οικογένειες - Συνολικά 77 κατηγορούμενοι

19:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος-Πανσερραϊκός 6-0: Ιδανικό φινάλε με καρέ Τσούμπερ για τους Περιστεριώτες

19:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ισπανία: Μαρμάρινη προτομή 2.000 ετών πιθανώς της Αφροδίτης εντοπίστηκε σε παραλία του Αλικάντε

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Τι συνέβη την ημέρα της μοιραίας πτώσης του ιδρυτή της εταιρείας – Οι καταθέσεις

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και θα το καταστρέψουμε, δεν το χρειαζόμαστε

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Αποκόρωνα Χανίων: Ανθρώπινος σκελετός σε δύσβατη περιοχή - Εξετάζεται σύνδεση με εξαφάνιση 33χρονου γιατρού

19:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google αλλάζει έπειτα από 25 χρόνια τη μηχανή αναζήτησής της - Τι φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη

19:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται μια πραγματική ενιαία αγορά για αμυντικά αγαθά

19:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αντιπολίτευση αναζητά αίμα στην αρένα, στόχος είναι η πολιτική εξόντωση του αντιπάλου

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά την επιχείρηση εντοπισμού ορειβάτη

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο για Ιράν: «Ορισμένη πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις όμως ο Τραμπ έχει και «άλλες επιλογές»

18:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Κότσιρας για Ελλάδα: «Αισθάνομαι ότι είμαστε σαν τα σκουλήκια που βρίσκονται σε ένα μήλο»

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην Τουρκία: Δικαστήριο καθαίρεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης

18:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει το νέο κόμμα - Live η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:01ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Αποκόρωνα Χανίων: Ανθρώπινος σκελετός σε δύσβατη περιοχή - Εξετάζεται σύνδεση με εξαφάνιση 33χρονου γιατρού

18:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει το νέο κόμμα - Live η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Εύβοια: 12χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από ΙΧ - Θα μεταφερθεί στο Παίδων

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικός ο αναισθησιολόγος με το «φακελάκι»: «Να έχω κάτι για τα γεράματά μου, έχω 82% αναπηρία»

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Οι Ιταλοί δύτες παγιδεύτηκαν σε αδιέξοδο στο σπήλαιο του θανάτου – Πώς βρήκαν τραγικό θάνατο

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι δείχνει το χρώμα των ούρων για την υγεία σας

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Πιθανή ανθρωποκτονία» ο θάνατος του Αλέκου Δασκαλάκη λέει το ιατροδικαστικό πόρισμα

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

11:25ΥΓΕΙΑ

Το ψάρι της ελληνικής θάλασσας που μπορεί να ρίξει την πίεση και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Β12

14:46ΚΟΣΜΟΣ

«Βουλιάζει» η Ιταλία από τουρίστες - Σκηνές χάους σε δρόμους και αξιοθέατα

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Στέλιος Θεοδώρου: Σοκάρουν οι καταγγελίες για τον 74χρονο γιατρό - Περιττά τεστ Παπ, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, φιλιά και γδύσιμο ασθενών

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Εξαήμερη άδεια από τις φυλακές Κορυδαλλού

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαλάζι, καταιγίδες και κεραυνοί - Πότε έρχεται νέο δύσκολο 48ώρο

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος της «17 Νοέμβρη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ