Ραγδαίες εξελίξεις στην Τουρκία: Δικαστήριο καθαίρεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Τα μέλη της ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος παραμένουν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος και δηλώνουν ότι δεν θα φύγουν

Εύη Απολλωνάτου

O πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, Οζγκιούρ Οζέλ

  • Τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το 2023 συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και καθαίρεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ.
  • Η απόφαση επαναφέρει τον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και τα προηγούμενα διοικητικά όργανα του κόμματος.
  • Η δικαστική απόφαση προκαλεί πολιτικές αναταράξεις, καθώς ο Οζγκιούρ Οζέλ ήταν βασικός αντίπαλος του Ερντογάν στις επόμενες εκλογές.
  • Μέλη της ηγεσίας του κόμματος παραμένουν στα κεντρικά γραφεία στην Άγκυρα και σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν εκεί, ενώ θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
  • Οι δύο άλλοι πολιτικοί που απειλούν δημοσκοπικά τον Ερντογάν, Σελαχατίν Ντεμιρτάς και Εκρέμ Ιμάμογλου, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φυλακή.
Σημαντικές είναι οι πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, καθώς δικαστήριο καθαίρεσε τον αρχηγό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ.

Συγκεκριμένα τουρκικό δικαστήριο στην 'Αγκυρα ακύρωσε την απόφαση του συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023, που ανέδειξε τον Οζγκούρ Οζέλ στην προεδρία του κόμματος.

Το 36ο Πολιτικό Τμήμα του Εφετείου της 'Αγκυρας εξέδωσε απόφαση απόλυτης ακυρότητας του συνεδρίου και προβλέπει την αναδιάταξη των ηγετικών οργάνων του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η απόφαση ορίζει την επιστροφή Κιλιτσντάρογλου

Παράλληλα, επανέρχονται στις θέσεις τους ο τέως πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και τα διοικητικά όργανα που είχαν εκλεγεί πριν από το 38ο συνέδριο. Η διαστική απόφαση προκαλεί έντονες αναταράξεις αφού ο Οζγκιούρ Οζέλ ήταν μέχρι χθες ο βασικός αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες εκλογές.

Να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής οι δύο πολιτικοί που «απείλησαν» δημοσκοπικά τον Ερντογάν βρίσκονται στην φυλακή: πρόκειται για τον πρώην συν-αρχηγός του αριστερού φιλοκουρδικού κόμματος Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών, Σελαχατίν Ντεμιρτάς και τον πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Cumhuriyet, η οποία πρόσκεινται στην αξιωματική αντιπολίτευση, μετέδωσε ότι τα μέλη της ηγεσίας καταφθάνουν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα και απαιτούν να δουν από κοντά τον Οζγκιούρ Οζέλ, ο οποίος έχει ακυρώσει το πρόγραμμα του για την Παρασκευή.

Τα στελέχη του κόμματος, όπως μετέδωσε η εφημερίδα, πηγαίνουν στα γραφεία με βαλίτσες και σχεδιάζουν να διανυκτερεύσουν εκεί. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

