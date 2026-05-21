Δένδιας στην Κέρκυρα: Να διατηρήσουμε την πατρίδα αλώβητη

Παρουσία ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια στις εκδηλώσεις για την 162η επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα στην Κέρκυρα

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, στις εκδηλώσεις στην Κέρκυρα για την 162η Επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και παρακολούθησε τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, κ.κ. Νεκτάριος.

Εν συνεχεία, συμμετείχε στην εκδήλωση για την Επέτειο της Ένωσης των Επτανήσων στο εσωτερικό Περιστύλιο του Ανακτόρου του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου, όπου εκφωνήθηκε ο Πανηγυρικός της ημέρας από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρύσανθο Σαρλή.

Ακολούθως, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα, κατάθεση στεφάνων και τήρηση ενός λεπτού σιγής στη Μνήμη των Πρωτεργατών και Αγωνιστών της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα.

Επίσης, ο κ. Δένδιας παρακολούθησε την παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων ενώ πραγματοποιήθηκε διέλευση στρατιωτικών ελικοπτέρων.

Μετά την παρέλαση, ακολούθησε πτήση επίδειξης αεροσκάφους F-16 της Ομάδας ΖΕΥΣ.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν επίσης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, οι Βουλευτές Δημήτριος Μπιάγκης, Αλέξανδρος-Χρήστος Αυλωνίτης, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πενηντάρχου-Πουλημένος, ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχειμάρης, ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Ιωάννης Καββαδίας, ο πατήρ Μάριος Ρήγος, ως εκπρόσωπος του Καθολικού Αρχιεπισκόπου Κερκύρας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι τοπικών φορέων καθώς και πλήθος κόσμου.

Ο κ. Δένδιας σε δήλωσή του μετά το πέρας των εκδηλώσεων, ανέφερε:

«Είναι για μένα μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που είμαι εδώ σήμερα, στην πατρίδα μου στην Κέρκυρα, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την 162η επέτειο της ενσωμάτωσης των Επτανήσων στη μητέρα Ελλάδα.

Είναι η μέρα στην οποία γιορτάζουμε την απόφαση του Επτανησιακού λαού, διότι υπήρξε και δημοψήφισμα, έστω και αν αυτό δεν είναι γνωστό, να διαζευχθεί από τη Μεγάλη Βρετανία και να συζευχθεί με το μικρό βασίλειο, το φτωχό βασίλειο τότε, της Ελλάδας, τη μητέρα πατρίδα.

Οι Επτανήσιοι από ΄κει και πέρα μετείχαν στους εθνικούς αγώνες, έχυσαν ποταμούς αίματος. Να θυμίσω τον Λορέντζο Μαβίλη, σκοτώθηκε πολεμώντας στα βουνά της Ηπείρου, εδώ ακριβώς απέναντί μας. Τους λαμπρούς αξιωματικούς των Βαλκανικών Πολέμων, τους αδελφούς Δούσμανη. Ο Δούσμανης ήταν ο καπετάνιος του Αβέρωφ. Γνωστός είναι ο Κουντουριώτης, τον Δούσμανη λίγοι τον θυμούνται. Αλλά και ο Ξενοφών Στρατηγός. Εξαιρετικοί αξιωματικοί και επίσης οι χιλιάδες νεκροί του 10ου Συντάγματος Πεζικού στους αγώνες του Έθνους για την εθνική ολοκλήρωση.

Σήμερα λοιπόν θυμόμαστε και τιμάμε τους αγώνες για την Ένωση και γενικά τους αγώνες των Επτανησίων για την πατρίδα μας. Και νομίζω ότι αυτό που μας διδάσκει πάντα η μνήμη, είναι τι οφείλουμε εμείς οι σημερινοί Έλληνες. Την προσπάθεια δηλαδή να διατηρήσουμε την πατρίδα αλώβητη και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως το Σύνταγμα μας ορίζει, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε επιβουλές. Επίσης, θέλω να ευχηθώ σε όλους τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες, γιατί είναι και μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή σήμερα.

Χρόνια πολλά και καλά! Χρόνια πολλά στην Επτάνησο, χρόνια πολλά στην Ελλάδα».

