Όλυμπος: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά την επιχείρηση εντοπισμού ορειβάτη

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, με μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε από χθες το απόγευμα

  • Στον Όλυμπο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από χθες το απόγευμα.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, εθελοντές και τρία drones που ερευνούν τις δύσβατες κορυφές.
  • Το τελευταίο στίγμα του ορειβάτη εντοπίστηκε σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων, όπου τον είδε τελευταία φορά ζευγάρι αλλοδαπών ορειβατών.
  • Κατά τη διάρκεια των ερευνών τραυματίστηκε πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρεται με ελικόπτερο για ιατρική περίθαλψη στη Θεσσαλονίκη.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες λόγω του ανάγλυφου και των καιρικών φαινομένων.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, ο οποίος αγνοείται από χθες το απόγευμα, μετά την αναχώρησή του από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» με προορισμό την κορυφή του Μύτικα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 18 πυροσβέστες από την 2η και 8η ΕΜΑΚ, καθώς και εθελοντές διασώστες, ενώ στην έρευνα έχουν επιστρατευθεί και τρία drones που «σαρώνουν» τις δύσβατες κορυφές του Ολύμπου. Το τελευταίο στίγμα του ορειβάτη εντοπίζεται σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων, σημείο όπου είχε θεαθεί για τελευταία φορά από ζευγάρι αλλοδαπών ορειβατών, οι οποίοι ενημέρωσαν τις αρχές.


Κατά τη διάρκεια των ερευνών σημειώθηκε και τραυματισμός πυροσβέστη, όταν γλίστρησε στο δύσβατο έδαφος. Ο πυροσβέστης έχει τις αισθήσεις του και μεταφέρεται με ελικόπτερο που απογειώθηκε από τον Άραξο προς το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», ενώ εκτιμάται ότι θα διακομιστεί στη συνέχεια στη Θεσσαλονίκη και στην 113 Πτέρυγα Μάχης για περαιτέρω φροντίδα.

Οι έρευνες συνεχίζονται υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, καθώς το ανάγλυφο και οι καιρικές συνθήκες καθιστούν το έργο των διασωστών εξαιρετικά δύσκολο.

