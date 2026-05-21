Πορτογαλία: Ζευγάρι εγκατάλειψε τα παιδιά του, 3 και 5 ετών, σε δάσος

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει από τη Γαλλία στη Πορτογαλία και άφησε τα παιδιά στο δάσος 

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Τα δύο μικρά αγόρια μαζί με αστυνομικούς της Πορτογαλίας

  • Δύο αγόρια ηλικίας 3 και 5 ετών εγκαταφθηκαν από τη μητέρα και τον πατριό τους σε δασική περιοχή στην Πορτογαλία, αφού τους είχαν δέσει τα μάτια και τους είπαν ότι θα έπαιζαν ένα παιχνίδι.
  • Τα παιδιά βρέθηκαν σε επαρχιακό δρόμο από ντόπιους, ήταν τρομοκρατημένα, καλυμμένα με χώμα και είχαν μώλωπες, αλλά διαπιστώθηκε ότι ήταν υγιή και χωρίς ναρκωτικά.
  • Τα αγόρια προέρχονταν από τη Γαλλία και είπαν στις αρχές ότι οι γονείς τους τα εγκατέλειψαν μετά από ένα ταξίδι στη Πορτογαλία που κράτησε περίπου δύο εβδομάδες.
  • Τα παιδιά τοποθετήθηκαν σε ανάδοχη οικογένεια καθώς δεν είχαν συγγενείς στην Πορτογαλία, και αναμένεται η μεταφορά τους στη γαλλική πρεσβεία.
  • Η πορτογαλική και η γαλλική αστυνομία διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση, ενώ η γαλλική εισαγγελία έχει ανοίξει φάκελο για παραμέληση ανηλίκων.
Σοκ προκαλεί στην Πορτογαλία η υπόθεση των δύο αγοριών, ηλικίας 3 και 5 ετών, που εγκαταλείφθηκαν από τη μητέρα και τον πατριό τους σε δασική περιοχή. Μάλιστα το ζευγάρι τους είχε δέσει τα μάτια και προσποιήθηκε ότι θα έπαιζαν ένα παιχνίδι προκειμένου τα παιδιά μην καταλάβουν ότι τα εγκατέλειπαν.

Τα δύο μικρά αγόρια εντοπίστηκαν σε έναν επαρχιακό δρόμο να περιφέρονται το απόγευμα της Τρίτης. Η Ευγενία και ο Άρτουρ Κουίντας, ένα ζευγάρι της περιοχής, βρήκαν τα αγόρια να έχουν πάνω τους μόνο μια αλλαξιά ρούχα, δύο φρούτα και δύο μπουκάλια νερό, όταν τα εντόπισαν στον δρόμο.

Ο Άρτουρ είπε: «Έκλαιγαν, ήταν τρομοκρατημένα. Έκλαιγαν και φώναζαν τον πατέρα τους». Πρόσθεσε ότι και τα δύο ήταν καλυμμένα με χώμα και είχαν μώλωπες, ενώ το ένα είχε χτυπήσει το γόνατό του. Κανένα από τα δύο αγόρια δεν είχε πάνω του έγγραφα ταυτοποίησης.

Το ζευγάρι πήρε τα παιδιά στο σπίτι του και κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα και τα μετέφερε στο Νοσοκομείο του Σετούμπαλ για πλήρη ιατρική εξέταση. Εκεί, διαπιστώθηκε ότι ήταν απολύτως υγιή.

Μια τοξικολογική έκθεση αποκάλυψε ότι τα αγόρια δεν είχαν ναρκωθεί από τους γονείς τους. Οι αστυνομικοί μίλησαν μαζί τους και κατάφεραν να καταλάβουν ότι τα αγόρια προέρχονταν στην πραγματικότητα από τη Γαλλία.

Τα αγόρια είπαν στις αρχές ότι οι γονείς τους, είπαν ότι θα έπαιζαν ένα παιχνίδι για να «διώξουν τον διάβολο». Η μητέρα τους, η 41χρονη Μαρίν και ο πατριός τους Μαρκ τους έδεσαν τα μάτια και τα πήγαν σε μια δασώδη περιοχή. Τους είπαν ότι θα μπορούσαν να βγάλουν τα μαντίλια από τα μάτια τους μόνο όταν έβρισκαν ένα μαχαίρι που το ζευγάρι είχε θάψει στο έδαφος και το χρησιμοποιούσαν για να κόψουν τα μαντίλια.

Τα δύο μικρά αγόρια μαζί με αστυνομικό της Πορτογαλίας

«Κατάλαβα από τα σακίδια ότι είχαν εγκαταλειφθεί»

Τα αγόρια έσκαβαν στο χώμα για αρκετά λεπτά, προτού ο 5χρονος βγάλει το δικό του μαντίλι και του αδελφού του. Τότε τα δύο αγόρια συνειδητοποίησαν ότι ήταν εντελώς μόνα.

Πίστευαν ακόμα ότι έπαιζαν ένα παιχνίδι και περιπλανήθηκαν στην περιοχή για αρκετές ώρες, σε ένα τμήμα της Πορτογαλίας όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας αυτή την εποχή του χρόνου.

Ο Άρτουρ δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Ο μεγαλύτερος μου είπε ότι αυτός και ο αδελφός του είχαν χαθεί στο δάσος και ότι ο πατέρας και η μητέρα τους είχαν φύγει χωρίς να τους πάρουν μαζί τους».

Πρόσθεσε: «Κατάλαβα αμέσως ότι είχαν εγκαταλειφθεί από τα σακίδια. Όταν είδα τον τρόπο με τον οποίο ήταν γεμάτα τα σακίδια, κατάλαβα ότι είχαν εγκαταλειφθεί».

Τα αγόρια τοποθετήθηκαν σε ανάδοχη οικογένεια καθώς η γαλλική πρεσβεία στην Πορτογαλία ανέφερε δεν είχαν συγγενείς εξ αίματος στη χώρα. Προβλέπεται να μεταφερθούν στη γαλλική πρεσβεία.

Οι έρευνες τόσο της πορτογαλικής όσο και της γαλλικής αστυνομίας έχουν αποκαλύψει μέχρι στιγμής ότι η Μαρίν, η οποία πιστεύεται ότι κατάγεται από το Κολμάρ της ανατολικής Γαλλίας, εξαφανίστηκε μαζί με τα δύο παιδιά πριν από περίπου δύο εβδομάδες και ενδεχομένως τότε ξεκίνησε το οδικό ταξίδι προς την Πορτογαλία.

Η μητέρα της Μαρίν κατήγγειλε την εξαφάνιση των παιδιών στην αστυνομία, αναφέροντας ότι είχαν απαχθεί από τη μητέρα τους. Ο πατέρας των αγοριών, ο οποίος είναι χωρισμένος από τη Μαρίν, υπέβαλε επίσης καταγγελία για απαγωγή παιδιών στην αστυνομία.

Η οικογένεια εισήλθε στην Πορτογαλία στις 11 Μαΐου μέσω της Μπραγκάνσα στα ισπανικά σύνορα. Στη συνέχεια, η οικογένεια ταξίδεψε πάνω από 310 μίλια, κατευθυνόμενη πρώτα προς την περιοχή Μιράντα ντο Κόρβο και μετά πιο νότια, προς το Αλκάσερ ντο Σαλ.

Το ζευγάρι και τα παιδιά του έμειναν σε ένα ξενοδοχείο στην πόλη, που βρίσκεται περίπου 12 μίλια από το σημείο όπου εντοπίστηκαν. Η γαλλική αστυνομία γνωρίζει ήδη τον Μαρκ, ο οποίος πιστεύεται ότι πάσχει από ψυχιατρική διαταραχή.

Η πορτογαλική αστυνομία συνεχίζει την έρευνα και την αναζήτηση του ζευγαριού και υποστήριξε ότι εξετάζονται όλες οι πιθανότητες. Οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές άνοιξαν φάκελο για παραμέληση ανηλίκων.

