Οδηγός για μικρές επιχειρήσεις που κάνουν τα πρώτα τους βήματα online

Για πολλές μικρές επιχειρήσεις, η είσοδος στο ψηφιακό κόσμο ξεκινά με αβεβαιότητα για το πού να αρχίσουν. Μια σελίδα στα social media ανεβαίνει, ακολουθεί λίγη πληρωμένη προώθηση – και αυτό ήδη μοιάζει με πρόοδο. Τι γίνεται όμως μετά;

Τα καλά νέα είναι ότι η οικοδόμηση μιας ισχυρής ψηφιακής βάσης δεν απαιτεί πολυπλοκότητα ή μεγάλους προϋπολογισμούς. Απαιτεί δομή. Η Rakuten Viber έχει συνθέσει ένα πρακτικό checklist για να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να ξεκινήσουν πιο έξυπνα και να αναπτυχθούν βιώσιμα στον ψηφιακό χώρο.

Χτίστε παρουσία στα επιλεγμένα κανάλια. Το πρώτο βήμα είναι να γίνει η επιχείρησή σας εύκολα ανιχνεύσιμη. Οι πλατφόρμες social media μπορούν να υποστηρίξουν την ανακάλυψή σας, αλλά δεν πρέπει να είναι το μοναδικό σημείο πρόσβασης. Στην πραγματικότητα, το κοινό είναι διασκορπισμένο σε διαφορετικά περιβάλλοντα ανάλογα με τις συνήθειές του, την ηλικία και την πρόθεσή του. Ξεκινήστε κατανοώντας πού περνά τον χρόνο του το κοινό-στόχος σας και ποιες πλατφόρμες είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιεί. Χτίστε παρουσία σε αυτά τα κανάλια, καταχωρίστε την επιχείρησή σας στις σχετικές αγορές και κάντε τον εαυτό σας ορατό στους Χάρτες Google αν έχετε φυσική τοποθεσία. Κάντε εύκολη για τους πελάτες την επικοινωνία μαζί σας. Πολλές επιχειρήσεις χάνουν πιθανούς πελάτες απλώς επειδή τα στοιχεία επικοινωνίας είναι ασαφή ή ασυνεπή. Ο αριθμός τηλεφώνου σας, ο σύνδεσμος μηνυμάτων, το email και η τοποθεσία σας πρέπει να είναι ορατά παντού: στις κεφαλίδες του ιστότοπου, στα bio των social media, στις καταχωρίσεις, ακόμα και σε φυσικά QR codes στο κατάστημα.

Όσο πιο εύκολο είναι να κάνει κάποιος μια ερώτηση, τόσο πιο πιθανό είναι να ολοκληρώσει μια αγορά. Αν έχετε Viber Business Account, μπορείτε να μοιραστείτε τον σύνδεσμο του προφίλ της επιχείρησής σας ή το QR code σε άλλες πλατφόρμες, ώστε οι πελάτες να μπορούν εύκολα να ξεκινήσουν μια συνομιλία μαζί σας, να δουν τον κατάλογό σας με προϊόντα ή υπηρεσίες, να ελέγξουν την τοποθεσία σας ή το ωράριο λειτουργίας σας.

Δοκιμάστε εργαλεία διαφήμισης self-serve [αυτοδιαχειριζόμενη]. Η διαφήμιση μπορεί να σας βοηθήσει να προσεγγίσετε πιθανούς πελάτες και να αυξήσετε την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας. Πολλές μικρές επιχειρήσεις θεωρούν ότι η διαφήμιση απαιτεί μεγάλους προϋπολογισμούς ή εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά σήμερα υπάρχουν self-serve εργαλεία που την καθιστούν πολύ πιο προσιτή. Αυτές οι πλατφόρμες σας επιτρέπουν να λανσάρετε και να δοκιμάζετε καμπάνιες με απλό τρόπο, στοχεύοντας το κατάλληλο κοινό χωρίς μεγάλη αρχική επένδυση. Θέστε σαφείς προσδοκίες για την επικοινωνία και τον χρόνο απόκρισης. Οι πελάτες εκτιμούν το να γνωρίζουν πότε και πόσο γρήγορα μπορούν να περιμένουν απάντηση. Ακόμα και στα αρχικά στάδια, η σαφής αναφορά των ωρών διαθεσιμότητας, των τυπικών χρόνων απόκρισης και των προτιμώμενων καναλιών επικοινωνίας βοηθά στην αποφυγή απογοήτευσης και δημιουργεί μια πιο προβλέψιμη εμπειρία για τον πελάτη. Διατηρήστε εύκολα πλοηγήσιμη τη δομή των προϊόντων ή υπηρεσιών σας. Ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρή είναι η προσφορά σας, οι πελάτες δεν θα αφιερώσουν χρόνο για να την αναζητήσουν. Σαφείς κατάλογοι, απλές περιγραφές, ενημερωμένες τιμές και ορατή διαθεσιμότητα έχουν μεγαλύτερη σημασία από την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού στα αρχικά στάδια. Σκεφτείτε την ψηφιακή σας παρουσία σαν ένα ράφι σε ένα κατάστημα: αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν γρήγορα τι είναι διαθέσιμο, δεν θα ασχοληθούν περαιτέρω.

Με τη σωστή στρατηγική, ακόμα και η πιο μικρή επιχείρηση μπορεί να αναπτυχθεί online. Το κλειδί δεν είναι να κάνεις τα πάντα ταυτόχρονα, αλλά να κάνεις τα σωστά πράγματα με συνέπεια.