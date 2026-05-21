Αυστραλία: Ο 74χρονος Κυπριοαυστραλός γιατρός Στέλιος Θεοδώρου ασελγούσε συστηματικά σε ασθενείς του

Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για τον γιατρό από την Κύπρο, ο οποίος κατηγορήθηκε για δεκάδες ασελγείς πράξεις και βιασμούς στην Αυστραλία και του αφαιρέθηκε η άδεια.

Ο γιατρός από το Μπρισμπέιν κατηγορήθηκε ότι διεξήγαγε περιττά τεστ Παπανικολάου, εξετάσεις μαστού και πυελικές εξετάσεις, καθώς και ότι φίλησε μια ασθενή στα χείλη, μεταξύ άλλων αδικημάτων που του καταλόγισαν οι Αρχές.

Πέρυσι, το Γραφείο του Συνηγόρου Υγείας άσκησε πειθαρχική δίωξη κατά του 74χρονου Δρ. Στέλιου (Σταν) Θεόδωρου, πρώην γενικού ιατρού και συνιδιοκτήτη του Ιατρικού Κέντρου Wellers Hill στο Ταραγίντι, σε σχέση με 25 ισχυρισμούς για επαγγελματικό παράπτωμα που αφορούσαν επτά ασθενείς.

Οι ισχυρισμοί αφορούσαν τη συχνότητα και την κλινική ανάγκη για εξετάσεις ευαίσθητων περιοχών – συμπεριλαμβανομένων των τεστ Παπανικολάου, των κολπικών επιχρισμάτων, των εξετάσεων πυέλου, των ελέγχων μαστού και των ελέγχων δέρματος – και ακατάλληλη συμπεριφορά, όπως το γδύσιμο των ασθενών, από το 2002 έως το 2015.

Το κατηγορητήριο

Ο Θεοδώρου διώκεται για 148 κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης, με θύματα 15 ασθενείς. Η αστυνομία του Κουίνσλαντ απήγγειλε κατηγορίες στον Στέλιο (Σταν) Θεόδωρο για 94 κατηγορίες βιασμού και 54 κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.

Οι Αρχές ισχυρίζονται ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως το 2015, ο 74χρονος άνδρας από το Χάιγκεϊτ Χιλ κακοποίησε σεξουαλικά 15 γυναίκες, ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως τα 40 τους, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως γιατρός σε κέντρο υγείας στο Ταραγίντι.

Αναμένεται να εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο του Μπρίσμπεϊν στις 23 Ιουνίου. Η αστυνομία αναφέρει ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Επτά τεστ Παπ σε διάστημα δύο ετών στην ίδια ασθενή

Σε μία περίπτωση, ιατρικές σημειώσεις δείχνουν ότι ο Θεόδωρος πραγματοποίησε επτά τεστ Παπανικολάου σε μια ασθενή, που αναφέρεται ως «DF», μεταξύ 2013 και 2015. Πραγματοποιήθηκε επίσης ο ίδιος αριθμός πυελικών εξετάσεων και κολπικών επιχρισμάτων. Για την ιστορία, το τεστ Παπ ενδείκνυται να πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο.

Η Δρ. Anne Ulcoq, η οποία έδωσε εξειδικευμένες εξηγήσεις σχετικά με την καταλληλότητα της θεραπείας του Θεόδωρου, δήλωσε ότι «δεν θα υπήρχε ποτέ περίπτωση να είναι κλινικά σκόπιμο να διενεργούνται τεστ Παπανικολάου με αυτή τη συχνότητα» και απέρριψε την εξήγηση του γιατρού ότι τα τεστ Παπανικολάου ήταν απαραίτητα για τον έλεγχο σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων.

Σε αποδεικτικά στοιχεία που παρείχε στον συνήγορο του πολίτη, η DF είπε ότι ο Θεόδωρος άνοιξε την κουρτίνα και άρχισε να της μιλάει «ενώ ήταν εντελώς γυμνή» μετά από ένα τεστ Παπανικολάου το 2003 κι επανέλαβε αυτή τη συμπεριφορά και σε άλλες περιπτώσεις.

Η DF ανέφερε επίσης ότι κάθε φορά που είχε ραντεβού, ο γιατρός «την υποδεχόταν αγκαλιάζοντάς την και προσπαθώντας να τη φιλήσει στα χείλη». Είπε ότι συχνά της έστελνε μηνύματα στο κινητό της ζητώντας της να έρθει για τεστ Παπανικολάου και ελέγχους. Υπέγραφε μηνύματα με «XX».

Οι ασθενείς «CJ» και «JB» λάμβαναν παρόμοια μηνύματα και ενθαρρύνονταν να παρακάμψουν τη ρεσεψιόν για να κλείσουν ραντεβού. Σε μια περίπτωση το 2015, ο Θεόδωρος έστειλε μήνυμα στον JB τέσσερις φορές την ημέρα για να κλείσει ραντεβού για έλεγχο τεστ Παπανικολάου και μαστού.

Σε μια άλλη περίπτωση, σε μια ασθενή γνωστή ως «KW» καταγράφηκαν πέντε τεστ Παπανικολάου μεταξύ 2006 και 2012, αν και βρέθηκαν πολλά περισσότερα, συμπεριλαμβανομένων έξι το 2012 και πέντε το 2013.

Η Ulcoq δήλωσε ότι η συχνότητα των εξετάσεων ήταν αντίθετη με τις εθνικές οδηγίες και τις παθολογικές αναφορές και ήταν «αδικαιολόγητες και ακατάλληλες».

Είχε εμμονή με ένα από τα θύματά του

Ο Θεόδωρος πραγματοποίησε επίσης 34 κολπικά επιχρίσματα, 22 πυελικές εξετάσεις, 20 ελέγχους δέρματος και σπίλων και 20 εξετάσεις μαστού στην ίδια γυναίκα σε διάστημα οκτώ ετών.

Στην κατάθεσή της, η KW περιέγραψε λεπτομερώς περαιτέρω περιπτώσεις ακατάλληλης συμπεριφοράς, λέγοντας στον συνήγορο του πολίτη «σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, ξαφνικά έσκυψε και έβαλε το χέρι του στο στήθος της» και ότι έβγαλε το σουτιέν της ενώ προσπαθούσε να καλυφθεί.

Τον Δεκέμβριο του 2015, ένας συνάδελφος του προσέφυγε στην Υπηρεσία Ρύθμισης Επαγγελματιών Υγείας της Αυστραλίας σε σχέση με ισχυρισμούς εναντίον του Θεόδωρου. Ελήφθησαν μέτρα από το Ιατρικό Συμβούλιο της Αυστραλίας και τέθηκαν όροι για την εγγραφή του το επόμενο έτος.

Ο Θεόδωρος αποσύρθηκε από την πρακτική του τον Δεκέμβριο του 2021 και παραιτήθηκε από την εγγραφή του το 2023.

Η απάντησή του στους ισχυρισμούς των ασθενών ήταν ότι «αντιμετώπιζε κάθε ασθενή με σεβασμό και αξιοπρέπεια και υιοθέτησε μια συντηρητική/προσεκτική προσέγγιση στη διαχείριση της υγείας κάθε ασθενούς».

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι ο Θεόδωρος εμπλεκόταν σε συμπεριφορά που ήταν «αντικειμενικά, στο πολύ υψηλό άκρο του εύρους της ανάρμοστης συμπεριφοράς» και τον απέκλεισε από το να υποβάλει εκ νέου αίτηση εγγραφής επ' αόριστον.