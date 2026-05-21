Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει το απόγευμα το κόμμα της από τη Θεσσαλονίκη

Η Καρυστιανού καλεί τον κόσμο να συμμετάσχει και τονίζει ότι ο αγώνας για δικαιοσύνη θα συνεχιστεί παρά τις αντιδράσεις.

Ύστερα από μήνες ζυμώσεων και συζητήσεων, η Μαρία Καρυστιανού προχωρά τελικά στην ίδρυση κόμματος και θα κατέβει στις βουλευτικές εκλογές του 2027.

Η «μητέρα των Τεμπών», που ουσιαστικά ήταν επί χρόνια η «φωνή» των οικογενειών και των συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, στις 18:30 το απόγευμα της Πέμπτης (21/5) θα κάνει τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα στον κινηματογράφο «Ολύμπιον».

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρία Καρυστιανού κάλεσε τον κόσμο να παρευρεθεί στον κινηματογράφο για την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

«Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για Δικαιοσύνη μπορούν», αναφέρει στην ανάρτηση της.

Με Αυγερινό και πρόσωπο-έκπληξη η παρουσίαση

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», στην επικοινωνιακή προετοιμασία και παρουσίαση της βραδιάς θα βρίσκεται ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός καθώς κι ένα πρόσωπο έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο.