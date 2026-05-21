Σταθμός Λαρίσης: Άνδρας κρεμάστηκε σε καλώδια του Προαστιακού και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Snapshot Άνδρας με ψυχιατρικά προβλήματα κρεμάστηκε από καλώδια του Προαστιακού κοντά στον Σταθμό Λαρίσης και απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Η αστυνομία απομάκρυνε τον άνδρα χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του και αυτός οδηγήθηκε σε ψυχιατρική δομή.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση διακόπηκαν από τις 03:55 έως τις 05:25 στο τμήμα Άγιοι Ανάργυροι – Πειραιάς λόγω του συμβάντος.

Τα δρομολόγια του Προαστιακού καθυστέρησαν ή τροποποιήθηκαν, με ορισμένα να υποκαταστάθηκαν από λεωφορεία της Hellenic Train.

Σε ακυρώσεις δρομολογίων του προαστιακού προχώρησε η Hellenic Train, το πρωί της Πέμπτης, καθώς άνδρας κρεμάστηκε σε καλώδια τα ξημερώματα και απειλούσε να αυτοκτονήσει, κοντά στον Σταθμό Λαρίσης.

Ο άνδρας απομακρύνθηκε τελικά από τις αστυνομικές δυνάμεις χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από την Τουρκία, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα και οδηγήθηκε σε ψυχιατρική δομή.

Ο άνδρας είχε ανέβει και κρεμόταν από τα καλώδια του τρένου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών, διεκόπη από τις 03:55 έως τις 05:25 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άγιοι Ανάργυροι – Πειραιάς, λόγω συμβάντος πλησίον της γραμμής στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας καθυστέρησε η έξοδος των συρμών από τα αμαξοστάσια με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τα δρομολόγια στις γραμμές Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Πειραιάς, Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα και Αθήνα – Αίγιο – Κιάτο, που εμφανίζουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ορισμένα εκ των δρομολογίων υποκαταστάθηκαν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

