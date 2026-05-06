Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων του Προαστιακού στη γραμμή Κιάτου λόγω πυρκαγιάς

Δρομολογήθηκαν λεωφορεία για να μεταφέρουν τους επιβάτες στον τελικό προορισμό τους

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Τα δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή Κιάτου διακόπηκαν για μία ώρα λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή της Νέας Ζωής.
  • Η πυρκαγιά προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στο τμήμα Άνω Λιόσια
  • Νέα Πέραμος, με αποτέλεσμα αμαξοστοιχίες να παραμείνουν ακινητοποιημένες με επιβάτες.
  • Η Hellenic Train δρομολόγησε λεωφορεία για τη μεταφορά των επιβατών στους τελικούς τους προορισμούς.
  • Αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων λόγω του συμβάντος.
  • Το προσωπικό της Hellenic Train παρείχε συνεχή ενημέρωση και διατηρούσε επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια της διακοπής.
Διακόπηκαν για μία ώρα, από τις 12:56 έως τις 13:56, τα δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Νέας Ζωής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω της πυρκαγιάς υπήρξε διακοπή της ηλεκτροδότησης στο τμήμα 'Ανω Λιόσια - Νέας Πέραμος με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1314 (Πειραιάς - Κιάτο) να παραμείνει στον Σταθμό 'Ανω Λιοσίων με 280 επιβάτες για μία ώρα περίπου. Αντίστοιχα και η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1315 (Κιάτο - Πειραιάς) παρέμενε στον Σταθμό Νέας Περάμου με 150 επιβάτες για αντίστοιχο διάστημα.

Για τον λόγο αυτό, δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train προκειμένου να αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών στον τελικό προορισμό τους. Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων.

Σύμφωνα με την εταιρεία «καθ' όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση, ενώ ήταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας».

