Σταύρος Τσωχος: Η κηδεία του θα τελεστεί στη Σίφνο το Σάββατο στις 12:30

Αντί στεφάνων, επιθυμία της οικογένειας είναι η στήριξη του Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΩΧΟΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ)
Στη Σίφνο θα πουν η οικογένεια και οι στενοί φίλοι το τελευταίο αντίο στον Σταύρο Τσώχο, που πέθανε σε ηλικία 89 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 9 Μαΐου, στις 12:30, από τον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, στο Κάτω Πετάλι Σίφνου, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων, επιθυμία της οικογένειας είναι η στήριξη του Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του Σταύρου Τσώχου

Έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσώχος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με οδύνη ανακοινώνει ότι «έφυγε» σήμερα, αιφνιδίως, ο παλαίμαχος δημοσιογράφος και κορυφαίος αθλητικογράφος Σταύρος Τσώχος, σε ηλικία 89 ετών.

Ο Σταύρος Τσώχος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1937. Στα νεανικά του χρόνια υπήρξε διεθνής ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και του Φωστήρα, ωστόσο, εγκατέλειψε την καριέρα του στα γήπεδα για να ακολουθήσει την αθλητική δημοσιογραφία και να δημιουργήσει τη δική του ιστορία στον έντυπο Τύπο και την τηλεόραση.

Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε από την εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» και στη συνέχεια εργάστηκε στις εφημερίδες «ΗΜΕΡΑ», «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ», «ΤΑ ΝΕΑ», «ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ» και «ΣΗΜΕΡΙΝΑ» καθώς και στα περιοδικά «ΠΡΩΤΟ» και «ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ». Πρωτοεμφανίστηκε στην τηλεόραση το 1968 και διένυσε μακρά και άκρως επιτυχημένη πορεία, παρουσιάζοντας αθλητικές εκπομπές και μεταδίδοντας αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έως την ημέρα της συνταξιοδότησής του. Άφησε εποχή στη μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων με την χαρακτηριστική του φωνή, εργαζόμενος στη δημόσια τηλεόραση αλλά και στους ιδιωτικούς Τ/Σ «MEGA» και «ΑΝΤΕΝΝΑ». Στον «ΑΝΤΕΝΝΑ» διετέλεσε και Προϊστάμενος του Αθλητικού Τμήματος του σταθμού ενώ εργάστηκε και ως διευθυντής στο γραφείο Τύπου της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.

Ο Σταύρος Τσώχος υπήρξε ακάματος εργάτης της αθλητικής δημοσιογραφίας και παράδειγμα προς τους νεότερους συναδέλφους του. Στη διάρκεια του εργασιακού του βίου ανέπτυξε και έντονη συνδικαλιστική δράση, διατελώντας Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ επί διετία. Για τη δημοσιογραφική του πορεία, βραβεύτηκε με το Βραβείο του Ιδρύματος Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθ. Μπότση και τιμήθηκε από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ σε τελετή βράβευσης των κορυφαίων βετεράνων αθλητικογράφων, το 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποχαιρετά τον εξαίρετο συνάδελφο και συλλυπείται ειλικρινά τους οικείους του και ιδίως τον γιο του, Μιχάλη, που ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και ασκεί το λειτούργημά μας.

Η κηδεία του Σταύρου Τσώχου θα τελεστεί το Σάββατο 9 Μαΐου, στις 12:30, από τον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, στο Κάτω Πετάλι Σίφνου, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί στεφάνων, επιθυμία της οικογένειας είναι η στήριξη του Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου.

