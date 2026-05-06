Σταύρος Τσώχος: Όταν έκλαψε στον «αέρα» της μετάδοσης ευρωπαϊκού αγώνα της ΑΕΚ

Η δημοσιογραφία θρηνεί την απώλεια του Σταύρου Τσώχου, ενός εκ των κορυφαίων sportscaster που έχουν περάσει από τη χώρα. Ο γνωστός δημοσιογράφος πέθανε σε ηλικία 89 ετών βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους τους, αλλά και συναδέλφους του, που τον αποχαιρετούν στα social media.

Ο Τσώχος ήταν ένας από τις πρώτες φωνές που ταυτίστηκαν με τα αθλητικά δρώμενα της χώρας και η χαρακτηριστική φωνή του, τον καθιέρωσε στο πάνθεον των μεγάλων sportscaster.

Η πιο χαρακτηριστική του στιγμή, ήταν ίσως η μετάδοση του αγώνα της ΑΕΚ με την Σπαρτάκ Μόσχας, στο τέλος της οποίας «λύγισε» από την ένταση και ξέσπασε σε λυγμούς.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Τσώχος

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία το 1954 από την Υπεροχή Νεαπόλεως Αθηνών, όπου και υπέγραψε το πρώτο του δελτίο. Το 1956, ο πιο διακεκριμένος επί δύο χρόνια παίκτης της ομάδας Σταύρος Τσώχος μαζί με τον συμπαίκτη του Μίμη Στεφανάκο πήγαν στον Ολυμπιακό Πειραιώς, στον οποίο και ανήκε μέχρι το 1961.

Ενδιάμεσα αγωνίστηκε ελάχιστα στην Προοδευτική την σεζόν 1958-59 (2 συμμετοχές στο Πειραϊκό πρωτάθλημα) με υποσχετική από τον Ολυμπιακό και ακολούθως αγωνίστηκε στον Φωστήρα, με τη φανέλα του οποίου έκλεισε την ποδοσφαιρική του καριέρα στις αρχές τις δεκαετίας του '60, έχοντας αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής κατηγορίας.

Δημοσιογραφική σταδιοδρομία

Με την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο ως ποδοσφαιριστής ασχολήθηκε με την αθλητική δημοσιογραφία. Εργάστηκε ως αθλητικός συντάκτης στην εφημερίδα Ημέρα και στη συνέχεια εργάστηκε στην Ακρόπολη, στα Νέα (για 20 χρόνια), στο Φως των Σπορ και στα περιοδικά Πρώτο και Πρωτάθλημα. Στην τηλεόραση πρωτοεμφανίστηκε το 1968. Παρουσίαζε αθλητικές εκπομπές και μετέδιδε αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέχρι και την ημέρα της συνταξιοδότησής του. Εργάστηκε κατά σειρά στα τηλεοπτικά κανάλια ΕΡΤ, ΜΕGΑ και ΑΝΤ1. Επίσης είχε εργαστεί ως διευθυντής στο γραφείο τύπου της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.





Θάνατος

Ο Σταύρος Τσώχος απεβίωσε στις 6 Μαΐου 2026, σε ηλικία 88 ετών.



