Νότια Κορέα: Συνελήφθη Youtuber που χρησιμοποίησε ΑΙ για να δυσφημίσει δημοφιλή ηθοποιό

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο την Τρίτη, πριν ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου, ο YouTuber Κιμ Σε-ούι αρνήθηκε τις κατηγορίες

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Νότια Κορέα: Συνελήφθη Youtuber που χρησιμοποίησε ΑΙ για να δυσφημίσει δημοφιλή ηθοποιό

Ο νοτιοκορεάτης ηθοποιός Κιμ Σου-χιουν μιλά σε συνέντευξη Τύπου στη Σεούλ, τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αρχές της Νότιας Κορέας συνέλαβαν έναν YouTuber ο οποίος με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε ψευδείς δηλώσεις για τον ηθοποιό Κιμ Σου-χιουν, πυροδοτώντας ένα σκάνδαλο το οποίο κατέστρεψε την καριέρα του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο Κιμ Σε-ούι, ο οποίος διαχειρίζεται το δημοφιλές κανάλι Hover Lab στο Youtube, παραποίησε φωτογραφίες, μηνύματα και φωνητικά αρχεία της φωνής της ηθοποιού Κιμ Σάε-ρον για να ισχυριστεί ψευδώς ότι η ίδια διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Κιμ Σου-χιουν ενώ ήταν ανήλικη - ισχυρισμοί που ο Κιμ Σου-χιουν αρνείται.

Το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον YouTuber την Τρίτη, εκφράζοντας ανησυχίες ότι μπορεί να καταστρέψει τα αποδεικτικά στοιχεία και να διαφύγει.

«Η αλήθεια αποδείχτηκε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία που εκπροσωπεί τον ηθοποιό.

«Οι έρευνες των αρχών επιβεβαίωσαν ότι όλα τα στοιχεία που προέβαλε το κανάλι Hover Lab εναντίον του Κιμ Σου-χιουν ήταν ψευδή», αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία ευχαρίστησε τους υποστηρικτές που στάθηκαν στο πλευρό του ηθοποιού.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο την Τρίτη, πριν ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου, ο YouTuber Κιμ Σε-ούι αρνήθηκε τις κατηγορίες και είπε ότι το ένταλμα σύλληψής του «δεν ανέφερε καν σωστά τα βασικά γεγονότα», τονίζοντας ότι θα καταγγείλει τις αρχές και τους εισαγγελείς που ζήτησαν τη σύλληψή του.

Οι φήμες που κατέστρεψαν την καριέρα του ηθοποιού

Οι κατηγορίες εναντίον του Κιμ Σου-χιουν που ισχυρίζονταν ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την Κιμ Σάε-ρον ενώ αυτή ήταν ανήλικη, είδαν το φως της δημοσιότητας το 2025, λίγο καιρό αφού η ηθοποιός αυτοκτόνησε σε ηλικία 24 ετών.

Όλα ξεκίνησαν με το δημοφιλές κανάλι Hover Lab στο Youtube, το οποίο δημοσίευσε ένα φωνητικό αρχείο στο οποίο ακούγεται η ηθοποιός να λέει ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Κιμ Σου-χιουν από τότε που πήγαινε γυμνάσιο.

Kim Sae-ron

Η Κιμ Σάε-ρον

AP

Ωστόσο, έπειτα από έρευνες των αρχών, αποδείχτηκε ότι η ηχογράφηση δημιουργήθηκε με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οι έρευνες απέδειξαν επίσης ότι ο YouTuber είχε παραποιήσει κάποια screenshot, για να φαίνεται ότι η ηθοποιός αντάλλαζε μηνύματα με τον Κιμ Σου-χιουν.

Δείτε βίντεο με τις παραποιημένες δηλώσεις:

Το Hover Lab θεωρείται ένα αμφιλεγόμενο κανάλι στη Νότια Κορέα, καθώς συχνά δημοσιεύει κριτική για την πολιτική και τους διάσημους της χώρας.

Οι κατηγορίες εναντίον του ηθοποιού συγκλόνισαν τη Νότια Κορέα, στην οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς πρωταγωνιστεί σε πολλές επιτυχημένες τηλεοπτικές εκπομπές και διαφημίσεις σε όλη τη χώρα.

Οι ισχυρισμοί του Hover Lab «κατέστρεψαν την καριέρα του Κιμ Σου-χιουν», σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο JoongAng Ilbo, το οποίο μετέδωσε επίσης ότι ο ηθοποιός μέχρι και σήμερα λαμβάνει ψυχιατρική θεραπεία.

Η δημόσια δήλωση του ηθοποιού

Τον Μάρτιο του 2025, ο Κιμ Σου-χιουν εμφανίστηκε δημόσια μπροστά σε δημοσιογράφους για να απορρίψει τους ισχυρισμούς του Youtuber, τονίζοντας ότι πράγματι διατηρούσε σχέση με την Κιμ Σάε-ρον, αλλά μόνο όταν εκείνη ήταν ενήλικη.

«Δεν μπορώ να παραδεχτώ κάτι που δεν έχω κάνει», είχε πει τότε, κλαίγοντας μπροστά στις κάμερες.

Εκείνο τον μήνα, ο ηθοποιός κατέθεσε αγωγή εναντίον του YouTuber και της οικογένειας της ηθοποιού για δυσφήμιση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 28 Μαΐου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Ανταλλαγή πυρών στο Ορμούζ μετά από επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικό τάνκερ

04:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού κατά Τσίπρα: «Προκλητική ειρωνεία και καμία ουσία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ