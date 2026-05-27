Νότια Κορέα: Συνελήφθη Youtuber που χρησιμοποίησε ΑΙ για να δυσφημίσει δημοφιλή ηθοποιό

Ο νοτιοκορεάτης ηθοποιός Κιμ Σου-χιουν μιλά σε συνέντευξη Τύπου στη Σεούλ, τη Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025.

Οι αρχές της Νότιας Κορέας συνέλαβαν έναν YouTuber ο οποίος με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε ψευδείς δηλώσεις για τον ηθοποιό Κιμ Σου-χιουν, πυροδοτώντας ένα σκάνδαλο το οποίο κατέστρεψε την καριέρα του.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο Κιμ Σε-ούι, ο οποίος διαχειρίζεται το δημοφιλές κανάλι Hover Lab στο Youtube, παραποίησε φωτογραφίες, μηνύματα και φωνητικά αρχεία της φωνής της ηθοποιού Κιμ Σάε-ρον για να ισχυριστεί ψευδώς ότι η ίδια διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Κιμ Σου-χιουν ενώ ήταν ανήλικη - ισχυρισμοί που ο Κιμ Σου-χιουν αρνείται.

Το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον YouTuber την Τρίτη, εκφράζοντας ανησυχίες ότι μπορεί να καταστρέψει τα αποδεικτικά στοιχεία και να διαφύγει.

«Η αλήθεια αποδείχτηκε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία που εκπροσωπεί τον ηθοποιό.

«Οι έρευνες των αρχών επιβεβαίωσαν ότι όλα τα στοιχεία που προέβαλε το κανάλι Hover Lab εναντίον του Κιμ Σου-χιουν ήταν ψευδή», αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία ευχαρίστησε τους υποστηρικτές που στάθηκαν στο πλευρό του ηθοποιού.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο την Τρίτη, πριν ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου, ο YouTuber Κιμ Σε-ούι αρνήθηκε τις κατηγορίες και είπε ότι το ένταλμα σύλληψής του «δεν ανέφερε καν σωστά τα βασικά γεγονότα», τονίζοντας ότι θα καταγγείλει τις αρχές και τους εισαγγελείς που ζήτησαν τη σύλληψή του.

Οι φήμες που κατέστρεψαν την καριέρα του ηθοποιού

Οι κατηγορίες εναντίον του Κιμ Σου-χιουν που ισχυρίζονταν ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την Κιμ Σάε-ρον ενώ αυτή ήταν ανήλικη, είδαν το φως της δημοσιότητας το 2025, λίγο καιρό αφού η ηθοποιός αυτοκτόνησε σε ηλικία 24 ετών.

Όλα ξεκίνησαν με το δημοφιλές κανάλι Hover Lab στο Youtube, το οποίο δημοσίευσε ένα φωνητικό αρχείο στο οποίο ακούγεται η ηθοποιός να λέει ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Κιμ Σου-χιουν από τότε που πήγαινε γυμνάσιο.

Η Κιμ Σάε-ρον AP

Ωστόσο, έπειτα από έρευνες των αρχών, αποδείχτηκε ότι η ηχογράφηση δημιουργήθηκε με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Οι έρευνες απέδειξαν επίσης ότι ο YouTuber είχε παραποιήσει κάποια screenshot, για να φαίνεται ότι η ηθοποιός αντάλλαζε μηνύματα με τον Κιμ Σου-χιουν.

Το Hover Lab θεωρείται ένα αμφιλεγόμενο κανάλι στη Νότια Κορέα, καθώς συχνά δημοσιεύει κριτική για την πολιτική και τους διάσημους της χώρας.

Οι κατηγορίες εναντίον του ηθοποιού συγκλόνισαν τη Νότια Κορέα, στην οποία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς πρωταγωνιστεί σε πολλές επιτυχημένες τηλεοπτικές εκπομπές και διαφημίσεις σε όλη τη χώρα.

Οι ισχυρισμοί του Hover Lab «κατέστρεψαν την καριέρα του Κιμ Σου-χιουν», σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο JoongAng Ilbo, το οποίο μετέδωσε επίσης ότι ο ηθοποιός μέχρι και σήμερα λαμβάνει ψυχιατρική θεραπεία.

Η δημόσια δήλωση του ηθοποιού

Τον Μάρτιο του 2025, ο Κιμ Σου-χιουν εμφανίστηκε δημόσια μπροστά σε δημοσιογράφους για να απορρίψει τους ισχυρισμούς του Youtuber, τονίζοντας ότι πράγματι διατηρούσε σχέση με την Κιμ Σάε-ρον, αλλά μόνο όταν εκείνη ήταν ενήλικη.

«Δεν μπορώ να παραδεχτώ κάτι που δεν έχω κάνει», είχε πει τότε, κλαίγοντας μπροστά στις κάμερες.

Εκείνο τον μήνα, ο ηθοποιός κατέθεσε αγωγή εναντίον του YouTuber και της οικογένειας της ηθοποιού για δυσφήμιση.