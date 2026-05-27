Καίτη Φίνου για Γωγώ Μαστροκώστα: «Πώς έφυγε από καρκίνο; Δεν έφυγε από καρκίνο. Τον ξεπέρασε»

Συγκινημένη μίλησε η Καίτη Φίνου για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα τονίζοντας πως «Δεν έφυγε από καρκίνο. Πώς έφυγε από καρκίνο; Αφού το ξεπέρασε». Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΝΤ1» για την σχέση που είχε με την παρουσιάστρια.

«Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Έχω λυπηθεί υπερβολικά, πω πω… Έναν χειμώνα ολόκληρο περιοδεύαμε μαζί. Γνωρίζεις καλά τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Έχω και φωτογραφία που είναι και με τον Θανάση Βέγγο και δεν φαίνεται καλά, πω πω Θεέ μου. Παιδί ήταν τότε. Δεν μπορώ να το φανταστώ», ανέφερε.

Οι τελευταίες δύσκολες στιγμές

«Ήτανε μία δυναμική γυναίκα. Είχε πια κάνει την οικογένειά της και χαιρόμουν πάρα πολύ αυτό που έβλεπα. Εγώ το κατάλαβα όταν έγινε καλά από τον καρκίνο, αλλά πριν από ένα μήνα περίπου – μένω στο σπίτι του ηθοποιού, συζητούσαμε γιατί μαθαίνονται αυτά, έτσι; Ξέραμε ότι ήταν πρώτα στον Άγιο Σάββα και νομίζω μετά πήγε στον Ευαγγελισμό και μάθαμε ότι έπεσε σε κώμα. Ειλικρινά δεν μπορούσα…Το μυαλό μου ήταν εκεί», πρόσθεσε συγκινημένη.

Η προσωπική απώλεια

Η Καίτη Φίνου πρόσθεσε πως γνωρίζει πολύ καλά την δύσκολη αυτή κατάσταση καθώς έχει χάσει με τον ίδιο τρόπο την αδερφή της. «Έχω χάσει κι εγώ την αδερφή μου έτσι και ξέρω πώς γίνεται. Όταν πέφτεις σε κώμα, εντάξει, ένα μεγάλο θαύμα μόνο, αλλά ο Θεός την ήθελε κοντά του. Η μάχη με τον καρκίνο είναι δύσκολη. Ο καρκίνος χτυπάει σε κάποια ζωτικά όργανα και φεύγει ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή».

«Έδωσε τη μάχη της και έζησε τόσα χρόνια»

Η ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης, ειδικά στην περίπτωση της Γωγώς Μαστροκώστα, τονίζοντας πως «την πρώτη μάχη της την πρόλαβε» και ότι είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο, γι’ αυτό και, όπως είπε, «δεν έφυγε από καρκίνο».

«Ήταν μια πρόληψη. Όντως σώζει ζωές, ειδικά ο καρκίνος του στήθους είναι ιάσιμος πια. Έδωσε τη μάχη της και τον ξεπέρασε… έζησε τόσα χρόνια. Πώς έφυγε από καρκίνο; Δεν έφυγε από καρκίνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

