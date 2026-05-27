Πάνος Καμμένος για Τσίπρα: «Οταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ... για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται...»

Ο Πάνος Καμμένος χρησιμοποίησε το chatgpt για να δημιουργήσει το αντίπαλο δέος ΕΔΕΣ.

Ο Καμμένος, πρώην συγκυβερνήτης με τον ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε την παρουσίαση του ΕΛΑΣ μέσω ανάρτησης στο X.

Η αναφορά του Καμμένου συνδέει συμβολικά τον ΕΛΑΣ με τον ΕΔΕΣ και τον ιστορικό Γοργοπόταμο.

Ο Αλέξης Τσίπρας, είναι κοινώς αποδεκτό ότι αν μη τι άλλο έκανε μεγάλο ντόρο με την παρουσίαση του ΕΛΑΣ και όλη η «πιάτσα» πολιτική και μη, συζητά σήμερα το νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Μέσα σ' αυτούς κι ο Πάνος Καμμένος, ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια του chatgpt για να δημιουργήσει το... αντίπαλο δέος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης της Google έβαλε τα... δυνατά του και δημιούργησε το ΕΔΕΣ!

Ο Πάνος Καμμένος πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ, που συγκυβέρνησε με τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, έγραψε στο X ότι «όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ... για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται... ΕΔΕΣ».

