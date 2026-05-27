Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση εξαφάνισης του Μπεν Νίνταμ, με την οικογένεια του αγοριού να βρίσκεται εν αναμονή των αποτελεσμάτων εξέτασης DNA που αφορούν άνδρα ο οποίος ισχυρίζεται ότι ενδέχεται να είναι ο ίδιος ο αγνοούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του Μπεν εξακολουθεί να αναμένει τα αποτελέσματα της γενετικής εξέτασης. Αφορμή στάθηκαν φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, στις οποίες φέρεται να καταγράφεται έντονη ομοιότητα μεταξύ του άνδρα και του παιδιού που αγνοείται.

Η υπόθεση του μικρού Μπεν παραμένει μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις εξαφάνισης στην Ευρώπη.

Ο Μπεν Νίνταμ, που καταγόταν από το Σέφιλντ της Βρετανίας, εξαφανίστηκε στις 24 Ιουλίου 1991 στην Κω, όταν ήταν μόλις 21 μηνών. Παρά τις πολυετείς έρευνες, η τύχη του δεν έχει μέχρι σήμερα διαλευκανθεί.

