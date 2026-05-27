Anek Lines: Το καλοκαίρι που ονειρευόμαστε έχει άρωμα θάλασσας

Το καλοκαίρι δεν έχει έρθει επίσημα, αυτό δεν μας εμποδίζει βέβαια από το να σκεφτόμαστε τις διακοπές. Ήδη κοιτάμε φωτογραφίες και βίντεο από Κρήτη και ψάχνουμε ημερομηνίες για μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις και λίγες μέρες χαλάρωσης.

Η χώρα μας είναι αν μη τι άλλο γεμάτη από ξεχωριστούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε (ευχάριστα) κάθε χρόνο να καταλήξουμε σε κάποιον. Φέτος, όμως, η ιδέα μιας απόδρασης στην Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί μας, είναι εξαιρετικά δελεαστική, ειδικά μετά τη διάκρισή της ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026, καθώς βάζει στο επίκεντρο όλα εκείνα που αγαπάμε σε αυτό το μέρος: τις αυθεντικές γεύσεις, τα τοπικά προϊόντα, τους ανθρώπους και τις εμπειρίες που μένουν μαζί μας πολύ μετά την επιστροφή από το ταξίδι. Μήπως να μην το σκεφτόμαστε και πολύ και να πούμε «φεύγουμε» με Anek Lines για Κρήτη;

Η Anek Lines μας συνδέει με Μήλο και Σέριφο

Οργανώνοντας την επόμενη απόδρασή μας, ανακαλύψαμε κάτι που μας έκανε να ανυπομονούμε ακόμη περισσότερο. Φέτος, η Anek Lines δίνει τη δυνατότητα για περισσότερους προορισμούς και ακόμη περισσότερες αφορμές για αυθόρμητες αποδράσεις συνδέοντας πλέον τον Πειραιά και τα Χανιά με τη Μήλο, αλλά και το Ηράκλειο με τη Σέριφο, και κάνοντας το island hopping ανάμεσα στην Κρήτη και τις Κυκλάδες πιο εύκολο από ποτέ.

Μάλιστα, η εταιρεία, μέσα από προσφορές που φτάνουν έως και 50%, μας κάνει να θέλουμε να μπούμε τώρα σε ένα πλοίο της. Για του λόγου το αληθές, κάποιες από αυτές είναι:

  • 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές & παιδιά
  • 30% έκπτωση σε καμπίνες και Ι.Χ. στα ημερήσια δρομολόγια
  • 25% έκπτωση σε 4κλινη καμπίνα
  • 20% Special Οικονομική
  • 20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες & Ι.Χ.
  • Πακέτα προσφορών από €114 σε επιβάτες με Ι.Χ. ή και από 253 για 4κλινη καμπίνα & Ι.Χ.
  • Από 24€ το άτομο για παρέες φοιτητών σε καμπίνες
Κάπως έτσι, φανταζόμαστε σιγά σιγά το ιδανικό καλοκαίρι: λίγες ημέρες στην Κρήτη για καλό φαγητό, βόλτες και όμορφες παραλίες και, στη συνέχεια, στάσεις σε νησιά που συνδυάζουν αυθεντικότητα, χαλαρότητα και εκείνη τη χαρακτηριστική κυκλαδίτικη ομορφιά που πάντα αναζητούμε το καλοκαίρι.

Το καλύτερο είναι ότι όλα γίνονται με την άνεση και τη φιλοξενία της Anek Lines. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως το ταξίδι ξεκινά από τη στιγμή που ανεβαίνουμε στο πλοίο, βρίσκουμε τη θέση μας και αφήνουμε πίσω τους ρυθμούς της πόλης.

Το ταξίδι γίνεται εμπειρία ήδη από το πλοίο

Η αλήθεια είναι πως η θάλασσα ανοίγει πάντα την όρεξη. Στα πλοία της Anek Lines η εμπειρία εν πλω είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει άνεση, χαλάρωση και απόλαυση σε κάθε ταξιδιώτη. Από έναν καφέ, έναν δροσερό χυμό, ένα snack ή ένα λαχταριστό γλυκό στο bar μέχρι ένα ολοκληρωμένο γεύμα στα À la Carte εστιατόρια με ξεχωριστές γαστρονομικές δημιουργίες φτιαγμένες με προϊόντα των ελληνικών νησιών και επιλεγμένες ετικέτες κρασιών, το ταξίδι αποκτά άλλον χαρακτήρα.

Για όσους προτιμούν πιο γρήγορες αλλά εξίσου γευστικές επιλογές, τα Self Service εστιατόρια διαθέτουν μεγάλη ποικιλία πιάτων για κάθε προτίμηση, ενώ οι προσφορές Happy Deals - Happy Meals κάνουν την εμπειρία ακόμη πιο ευχάριστη, ειδικά όταν ταξιδεύουμε με παρέα ή οικογένεια. Τα combo menus από 17,90€ αλλά και η έκπτωση -20% στο Self Service με αγορές άνω των 10€ από τα bar είναι από εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.

Και επειδή οι διακοπές συνδυάζονται συχνά και με αγορές της τελευταίας στιγμής, στα καταστήματα των πλοίων μπορούμε να βρούμε κοσμήματα, καλλυντικά, είδη ταξιδιού και ένδυσης, ενώ, για μεγαλύτερη διευκόλυνση, στα πλοία υπάρχουν και ATM.

Αν, πάλι, χρειαστούμε wifi κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, μπορούμε να αγοράσουμε το πακέτο που μας ταιριάζει έως και 24 ώρες πριν από την αναχώρηση, κερδίζοντας και 10% έκπτωση.

Κατέβασε το νέο mobile app seamore!

Σου παρουσιάζουμε το seamore, το νέο app των Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines.

O προσωπικός σου ταξιδιωτικός βοηθός, με μοντέρνο σχεδιασμό, εύκολη πλοήγηση και λειτουργίες που θα σου λύσουν τα χέρια!

Τι σου προσφέρει το νέο app; Κάνει το ταξίδι σου πιο απλό από ποτέ!

  • Αποθηκεύεις τους συνταξιδιώτες, τα οχήματα και τα κατοικίδιά σου και κάνεις την κράτησή σου πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ!
  • Βλέπεις όλα σου τα ταξίδια, τα προηγούμενα και τα επόμενα!
  • Βρίσκεις πληροφορίες για όλους τους προορισμούς, προτάσεις για ταξίδια και τις διαθέσιμες εκπτώσεις.
  • Κάνεις εύκολα το web check in σου!
  • Κι αν είσαι μέλος Seasmiles, έχεις την πλήρη εικόνα του λογαριασμού σου.

Κατέβασέ το τώρα από Google Play και App Store

Περισσότερες πληροφορίες, εδώ!

Ένα Log-in όλα σου τα ταξίδια!

Κάνε εγγραφή και συνδέσου τώρα στο ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον των Superfast Ferries, Βlue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines, mobile app seamore & Seasmiles με έναν κοινό κωδικό!

Πρόγραμμα Επιβράβευσης Seasmiles

Γίνε και εσύ μέλος εύκολα και γρήγορα μέσω του seasmiles.com ή εν πλω και απόλαυσε μοναδικά προνόμια!

  • Απόκτησε δωρεάν ή με έκπτωση εισιτήρια, εξαργυρώνοντας seasmiles
  • Κέρδισε έως -20% στη γραμμή του Ηρακλείου
  • Επωφελήσου από έως -35% σε 350+ συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.

Διαδραστικό portal εν πλω

Και, φυσικά, στα πλοία της Anek Lines υπάρχει και το @sea, το διαδραστικό portal με ελεύθερη πρόσβαση της Attica Group, για να ακούμε μουσική και podcasts εν πλω, να βρίσκουμε χρήσιμες πληροφορίες για το ταξίδι μας, να κλείνουμε δραστηριότητες στο νησί, ακόμα και να βρίσκουμε παιχνίδια για να ψυχαγωγηθούν τα παιδιά μας.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, δεν ξεχνάμε να χρησιμοποιούμε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης που βρίσκονται στα πλοία.

Στο τέλος της ημέρας, αυτό που μένει από ένα ταξίδι δεν είναι μόνο ο προορισμός. Είναι οι στιγμές στο κατάστρωμα, η προσμονή της άφιξης, οι εικόνες της θάλασσας, οι γεύσεις και εκείνη η αίσθηση ότι αφήνουμε για λίγο πίσω την καθημερινότητα. Ό,τι, δηλαδή, προσφέρει η Anek Lines.

