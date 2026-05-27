Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

27/5/2026 7:00:00 πμ

27/5/2026 5:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΚΙΤΣΙ - ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ - ΟΡΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ

1

Λειτουργία

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 11:00:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΙΟΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΙΟΛΙΔΟΣ έως κάθετο: ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

609

Λειτουργία

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΙΟΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΙΟΛΙΔΟΣ απο κάθετο: ΗΟΥΣ έως κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

610

Λειτουργία

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΕΣΤΟΥ απο κάθετο: ΠΥΛΑΔΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ 60 από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

608

Λειτουργία

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 11:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ έως κάθετο: ΑΙΔΕΣΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΠΛ. ΒΑΡΝΑΒΑ απο κάθετο: ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΙΡΙΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

614

Λειτουργία

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΕΡΣΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΝΔΩΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

600

Λειτουργία

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 12:00:00 μμ

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ - ΚΑΝΑΡΗ - ΠΟΝΤΟΥ - ΗΛ.ΒΕΝΕΖΗ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ - ΑΙΣΩΠΟΥ - ΑΓΩΝ.ΣΤΡ.ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ - ΧΙΟΥ - ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

233

Λειτουργία

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ απο κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ έως κάθετο: ΚΡΕΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΠΦΟΥΣ απο κάθετο: Γ. ΙΑΤΡΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΚΙΠΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

609

Κατασκευές

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 3:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΜΑΡΙΖΑ - ΟΔΟΣ ΔΑΦΝΗΣ

1656

Λειτουργία

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 5:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

ΟΔΟΙ ΘΕΑΣ, ΑΘΗΝΑΣ, ΔΗΛΟΥ, ΦΙΛΑΙΔΩΝ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΣΑΜΟΥ, ΛΑΜΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1655

Λειτουργία

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 5:00:00 μμ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΙΟ ΟΔΟΙ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

449

Λειτουργία

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 5:00:00 μμ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ

Π.ΡΑΦΤΗ ΟΔΟΙ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΟΙΤΥΛΟΥ, ΤΗΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΕΥΚΩΝ, ΛΑΜΙΑΣ, ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΦΙΔΑΙΛΩΝ, ΕΛΠΙΔΟΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ Μ., ΚΥΘΗΡΩΝ, ΣΑΜΟΥ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΚΟΥΡΝΟΥΤΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΘΕΑΣ, ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΟΔΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1655

Λειτουργία

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 5:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ απο κάθετο: ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ

202

Κατασκευές

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 5:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΓΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ

202

Κατασκευές

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 5:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΓΕΛΩΝ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΛΗΣ απο κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΧΙΑΛΟΥ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΟΥ απο κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ έως κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ

202

Κατασκευές

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 5:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΤΙΑΝΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΙΤΑΙΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΔΡΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΕΥΚΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ

202

Κατασκευές

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 5:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΧΑΡΑΥΓΗΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ

202

Κατασκευές

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 5:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΒΑΝΩΦ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΓΙΝΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ

202

Κατασκευές

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 5:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ

202

Κατασκευές

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 5:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΥΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΑΥΓΗΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΑΥΓΗΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΟΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΘΝΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΗΝΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ

202

Κατασκευές

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 5:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΗΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ

202

Κατασκευές

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 5:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΞΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ

202

Κατασκευές

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 5:30:00 μμ

ΒΑΡΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΙΘΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΝΕΙΡΩΝ απο κάθετο: ΟΝΕΙΡΩΝ ΝΟ 0 έως κάθετο: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΟΝΕΡΙΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΩΝ απο κάθετο: ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ

202

Κατασκευές

27/5/2026 8:00:00 πμ

27/5/2026 6:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

27/5/2026 8:30:00 πμ

27/5/2026 6:00:00 μμ

ΒΙΛΛΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΒΙΛΛΙΩΝ ΠΕΡΙΞ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ VERORI ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

1560

Λειτουργία

27/5/2026 9:00:00 πμ

27/5/2026 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΦΟΡΝΕΖΗ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΑΠΑΚΗ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΡΑΠΑΚΗ ΝΟ 118 - 116 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

623

Κατασκευές

27/5/2026 9:00:00 πμ

27/5/2026 4:00:00 μμ

ΤΑΥΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΟΝΟΥ απο κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΛΕΩΣ έως κάθετο: ΙΔΟΜΕΝΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ έως κάθετο: ΑΙΑΝΤΟΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΔΟΜΕΝΕΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΚΩΝ/ΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΧΧΙΛΕΩΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

27/5/2026 10:00:00 πμ

27/5/2026 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Σ.ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ, Η.ΖΕΡΒΟΥ.

364

Κατασκευές

28/5/2026 6:30:00 πμ

28/5/2026 2:30:00 μμ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΡΜΑ - ΑΓ.ΣΩΤΗΡΟΣ

230

Κατασκευές

