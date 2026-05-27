Γυμνάσια: Τελευταία μέρα μαθημάτων σήμερα – Πότε θα διεξαχθούν οι προαγωγικές εξετάσεις

Ολοκληρώνονται σήμερα (27/05) τα μαθήματα στα γυμνάσια όλης της χώρας, ενώ, από την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές εξετάσεις. Στο τέλος της εβδομάδας αρχίζουν οι Πανελλαδικές.

Οι μαθητές της Α’ και Β’ Γυμνασίου βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε ρυθμούς προαγωγικών εξετάσεων, οι οποίες θα διεξαχθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Παράλληλα, κορυφώνεται η αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους των Πανελλαδικών, καθώς οι εξετάσεις εκκινούν στο τέλος της εβδομάδας.

Οι μαθητές των Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν πρώτοι, την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, ενώ μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, ακολουθούν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ.

Για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία, η σχολική χρονιά συνεχίζεται έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

