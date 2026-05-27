Δίκη Τέμπη: Επαναρχίζει η διαδικασία με ενστάσεις κι αλλαγές στην αίθουσα του Γεόπολις

Η αίθουσα Γεόπολις διαμορφώθηκε με αυξημένο πλάτος και επιπλέον καθίσματα για να φιλοξενήσει τους διαδίκους και το κοινό.

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη επαναρχίζει μετά από διακοπή ενός μήνα με την παρουσία 36 κατηγορουμένων και περίπου 250 υποστηρικτών της κατηγορίας.
  • Η αίθουσα Γεόπολις διαμορφώθηκε με αυξημένο πλάτος και επιπλέον καθίσματα για να φιλοξενήσει τους διαδίκους και το κοινό.
  • Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων αναμένεται να υποβάλουν ενστάσεις κυρίως κατά των Δικηγορικών Συλλόγων και του Σωματείου Ελλήνων Μηχανοδηγών.
  • Τέσσερις εμπλεκόμενοι θα υποβάλουν ένσταση και κατά του ελληνικού δημοσίου για τη δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας.
  • Οι κατηγορούμενοι είναι στελέχη και υπάλληλοι διαφόρων φορέων και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για κακούργημα επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία και πλημμελήματα ανθρωποκτονίας και σωματικών βλαβών από αμέλεια.
Επαναρχίζει σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ύστερα από διακοπή ενός μήνα. Σύμφωνα με τη χθεσινή συμπληρωματική διάταξη της πρόεδρου του Τριμελούς, σήμερα θα εισέλθουν εντός της αίθουσας οι 36 κατηγορούμενοι, όλοι οι διάδικοι που δήλωσαν ενώπιον του ακροατηρίου υποστήριξη της κατηγορίας (250 τον αριθμό περίπου), οι συνήγοροι των διαδίκων (240 τον αριθμό περίπου), οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι ενώ οι τρίτοι (μέχρι τον αριθμό των 110 ατόμων) θα εγκατασταθούν στην κείμενη εκ δεξιών της εισόδου επιπρόσθετη αίθουσα εμβαδού 109,57 τμ.

Αλλαγές στο Γεόπολις

Την περασμένη Παρασκευή δημοσιεύτηκε και η κάτοψη της αίθουσας μετά τις αλλαγές που έγιναν με κύριο χαρακτηριστικό την αύξηση σε πλάτος από τις πλευρές των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων και υποστήριξης της κατηγορίας, ενώ προστέθηκαν και επιπλέον καθίσματα.

Αναμένονται ενστάσεις κι... εντάσεις

Εξάλλου, στη σημερινή συνεδρίαση οι συνήγοροι των κατηγορουμένων θα συνεχίσουν την υποβολή ενστάσεων για τους υποστηρίζοντες την κατηγορία και κυρίως για τους Δικηγορικούς Συλλόγους και το Σωματείο Ελλήνων Μηχανοδηγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις σταθμάρχες απογευματινής-βραδινής βάρδιας της αποφράδας 28ης Φεβρουαρίου κι ο τότε προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος του ΟΣΕ θα υποβάλλουν ένσταση και κατά του ελληνικού δημοσίου που δήλωσε παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για τους συγκεκριμένους τέσσερις.

Οι κατηγορούμενοι

Οι κατηγορούμενοι είναι 36 άτομα, στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

Οι 33 εξ αυτών κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποιες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Οι 35 κατηγορούνται και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή ενώ τέσσερα στελέχη του ΟΣΕ κατηγορούνται και για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

