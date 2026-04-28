Έξαλλη η Ζωή κι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος για κλούβα της ΕΛ.ΑΣ. με αναμμένη μηχανή ενώ μιλούσαν

Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενοχλήθηκαν από την αναμμένη μηχανή μιας κλούβας της ΕΛ.ΑΣ. την ώρα που παραχωρούσαν δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου που καλύπτουν τη δίκη των Τεμπών.

Έξω από το Γεόπολις στη Λάρισα, και λίγο πριν εισέλθουν στο κτήριο για την πέμπτη ημέρα της δίκης, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αφού κατήγγειλαν για μία ακόμα φορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται η δίκη, αλλά και το γεγονός ότι το Δημόσιο δηλώνει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, τα έβαλαν με τον επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ.

Αιτία ήταν το γεγονός ότι ο οδηγός της κλούβας που βρισκόταν μπροστά από το κτήριο έβαλε μπροστά τη μηχανή.

Η μηχανή έκανε φασαρία και οι δηλώσεις των δικηγόρων ακούγονταν μόλις και μετά βίας. «Τη μηχανή, τι πράγματα είναι αυτά; Παρακαλώ να σβήσει η μηχανή, το κάνετε τώρα που γίνονται οι δηλώσεις», είπαν οι δύο δικηγόροι απευθυνόμενοι στον επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων.

«Αυτή η σύμπτωση να ανάβουν τις μηχανές στις κλούβες για να φορτίσουν δήθεν τις μπαταρίες είναι ενοχλητική», πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντόπουλος, ο οποίος ζήτησε από τον αξιωματικό να σβήσει η μηχανή της κλούβας, κάτι που εν τέλει έγινε.

