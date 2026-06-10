Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Για την ισοφάριση οι «πράσινοι», για τον τίτλο οι «ερυθρόλευκοι»

Το πρώτο «match ball» τίτλου που έχει ο Ολυμπιακός, θέλει να «σβήσει» το βράδυ της Τετάρτης (10/6, 21:00) ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Οι Πειραιώτες, έχοντας για ένα ακόμα παιχνίδι στο ΣΕΦ τη βοήθεια των διαιτητικών αποφάσεων και 19 βολές περισσότερες (32-13), προηγούνται 2-1 και ψάχνουν τη νίκη που θα τους δώσει τον φετινό τίτλο στη Stoiximan GBL.

Από την πλευρά τους οι «πράσινοι», οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες θα έπαιζαν τώρα αυτοί για την κατάκτηση του τίτλου -αν δεν τον είχαν ήδη κατακτήσει ήδη με 3-0 αν είχαν σωστές διαιτησίες- καλούνται να κερδίσουν για δεύτερη φορά στην έδρα τους, ώστε να στείλουν τη σειρά σε Game 5.

Με απουσίες ο Παναθηναϊκός, επιστροφές για Ολυμπιακό

O Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στον Νίκο Ρογκαβόπουλο για τον 4ο τελικό, καθώς υπέστη υποτροπή στην πελματιαία απονευρωσίτιδα κατά τη διάρκεια του 3ου τελικού, στο ΣΕΦ, τη Δευτέρα (8/6). Ο διεθνής φόργουορντ είχε αγωνιστεί τόσο στον δεύτερο όσο και στον τρίτο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό κάνοντας χρήση ενέσιμης αγωγής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τους έντονους πόνους. Όσον αφορά στον Κώστα Σλούκα και τον Τζέντι Όσμαν, η κατάστασή τους θα επανεκτιμηθεί ανήμερα του αγώνα (10/6), όταν και θα ξεκαθαρίσει εάν θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση.

Στον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν γνωρίζει, αν μπορεί να υπολογίζει στον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου και στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ανήμερα του 4ου αγώνα, ο προπονητής της ομάδας του Πειραιά θα έχει καλύτερη εικόνα και ανάλογα με το τι θα εισηγηθεί το ιατρικό τιμ, θα αποφασιστεί αν ένας εκ των δύο ή και οι δύο, θα βρεθούν στη δωδεκάδα, το οποίο είναι και το πιθανότερο σενάριο.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν έχει αγωνιστεί στα πρώτα τρία παιχνίδια της σειράς των τελικών λόγω τενοντίτιδας στο δεξιό γόνατο, ενώ ο Κώστας Παπανικολάου δεν αγωνίστηκε στον 3ο τελικό λόγω προβλήματος στη μέση.

Η ώρα και το κανάλι

Το τζάμπολ στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό θα γίνει στις 21:00 και η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.