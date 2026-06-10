Κίνηση τώρα: Ατελείωτο πάρκινγκ ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική Οδό

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικότερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς σημειώνονται πολλά προβλήματα.

Σημειωτόν διεξάγεται η κίνηση στον Κηφισό τόσο στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Χαλκηδόνα όσο και στην κάθοδο με την ταλαιπωρία να είναι τεράστια. Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Χαλανδρίου.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην παραλιακή, καθώς σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές, ενώ τέλος καθυστερήσεις υπάρχουν στον Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30' από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.