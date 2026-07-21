Θεσσαλονίκη: 84χρονος έφτιαξε τσιμεντένιο φράγμα στον Αξιό ποταμό για να ποτίζει τα χωράφια του

Snapshot Ένας 84χρονος κατασκεύασε αυθαίρετο τσιμεντένιο φράγμα στην κοίτη του Αξιού ποταμού για άρδευση αγροτικών εκτάσεων.

Χρησιμοποιούσε βαρέα μηχανήματα για εκβάθυνση και κατασκευή αναχώματος στην κοίτη του ποταμού από το 2021 έως το 2025 κάθε Μάιο.

Οι ενέργειές του προκάλεσαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο νερό, στους υδρόβιους οργανισμούς και στη βλάστηση της περιοχής, υποβαθμίζοντας το οικοσύστημα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 84χρονου άνδρα για παράβαση της Νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο προαναφερόμενος, κατά τα προηγούμενα έτη προέβη στην αυθαίρετη κατασκευή τσιμεντένιου φράγματος εντός της κοίτης του Αξιού Ποταμού, προ των εκβολών του στο Θερμαϊκό κόλπο, με σκοπό την συγκράτηση του τρεχούμενου νερού και την διοχέτευση του για τις ανάγκες άρδευσης των αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, με τη χρήση βαρέων μηχανημάτων πραγματοποιούταν εργασίες εκβάθυνσης και κατασκευής αναχώματος σε όλο το πλάτος της κοίτης του ποταμού Αξιού στο σημείο των τσιμεντένιων κατασκευών, κάθε χρόνο κατά το μήνα Μάιο, από το έτος 2021 έως το 2025.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ενεργειών είναι να επέλθουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα νερά του Αξιού καθώς και του Θερμαϊκού Κόλπου, στους υδρόβιους οργανισμούς, στην παραποτάμια και υδρόβια βλάστηση, διαταράσσοντας με αυτόν τον τρόπο την οικολογική ισορροπία και υποβαθμίζοντας το οικοσύστημα της περιοχής

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης