Τροχαία: Πάνω από 12.800 αλκοτέστ σε μία εβδομάδα στην Αττική - 176 παραβάσεις

Snapshot Η Τροχαία Αττικής διενήργησε 12.855 αλκοτέστ από 13 έως 20 Ιουλίου.

Καταγράφηκαν 176 παραβάσεις για οδήγηση με αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Δέκα οδηγοί συνελήφθησαν λόγω ιδιαίτερα υψηλών επιπέδων μέθης.

Το ποσοστό παραβάσεων ήταν περίπου 1,37%, χαμηλό σε σχέση με το μεγάλο αριθμό ελέγχων.

Οι αρμόδιοι τονίζουν τον κίνδυνο σοβαρών ή θανατηφόρων τροχαίων από οδηγούς υπό την επήρεια αλκοόλ. Snapshot powered by AI

Συνολικά 12.855 αλκοτέστ διενήργησε η Τροχαία Αττικής το διάστημα 13 έως 20 Ιουλίου, στο πλαίσιο των δράσεων για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Από τους ελέγχους προέκυψαν 176 παραβάσεις, καθώς οι οδηγοί είχαν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ 10 άτομα συνελήφθησαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα μέθης.

Το ποσοστό των παραβάσεων διαμορφώθηκε περίπου στο 1,37%, γεγονός που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με το μεγάλο δείγμα των ελέγχων. Παρά τη θετική εικόνα, οι αρμόδιοι υπογραμμίζουν ότι ακόμη και ένας οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ή και θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.

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