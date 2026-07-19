Οδική ασφάλεια 2026: 1,57 εκατομμύρια αλκοτέστ και 13.613 παραβάσεις σε έξι μήνες

Snapshot Το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 1,57 εκατομμύρια αλκοτέστ σε ολόκληρη τη χώρα, με 13.613 παραβάσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, ποσοστό 0,87%.

Καταγράφηκε μείωση 22% στα θανατηφόρα τροχαία, που αντιστοιχεί σε 145 λιγότερους θανάτους, λόγω αυστηροποίησης νομοθεσίας και αυξημένων ελέγχων.

Στην Αττική, σε μία εβδομάδα ελέγχων πραγματοποιήθηκαν 22.281 αλκοτέστ με 247 παραβάσεις και 9 συλλήψεις οδηγών που ξεπέρασαν το όριο 0,60 mg/l.

Κατά την ίδια περίοδο στην Αττική βεβαιώθηκαν 7.791 παραβάσεις Κ.Ο.Κ., αφαιρέθηκαν 1.169 άδειες οδήγησης και 402 άδειες κυκλοφορίας, ενώ 933 οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Η χρήση ζώνης ασφαλείας παραμένει προβληματική, με εκτιμήσεις να δείχνουν ότι έως και 80% των επιβατών στις πίσω θέσεις δεν τη χρησιμοποιούν. Snapshot powered by AI

Τα στοιχεία για την οδική ασφάλεια το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτυπώνουν τη μεγάλη προσπάθεια για λιγότερα τροχαία, με περισσότερους ελέγχους και αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους. Η μείωση κατά 22% στα θανατηφόρα τροχαία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθώς μεταφράζεται σε ανθρώπινες ζωές που σώθηκαν.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.572.296 έλεγχοι αλκοολομέτρησης σε οδηγούς σε όλη τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων βεβαιώθηκαν 13.613 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, δείχνοντας ότι, παρά τις αυστηρότερες ποινές και τους συνεχείς ελέγχους, το φαινόμενο εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό ζήτημα οδικής ασφάλειας.

1.572.296 αλκοτέστ σε έξι μήνες - 13.613 οδηγοί παραβίασαν τα όρια

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026, η Τροχαία έλεγξε περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο οδηγούς.

Από το σύνολο των ελέγχων:

13.613 οδηγοί εντοπίστηκαν να οδηγούν πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Το ποσοστό των θετικών ελέγχων ανήλθε στο 0,87%.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, καταγράφεται περίπου:

μία παράβαση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ κάθε 19 λεπτά.

Ο μέσος όρος διαμορφώνεται σε:

75 παραβάσεις την ημέρα 2.269 παραβάσεις τον μήνα

Παρότι το ποσοστό των παραβάσεων είναι μικρό σε σχέση με τον τεράστιο αριθμό των ελέγχων, η Τροχαία επισημαίνει ότι ακόμη και ένας οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Αττική: 22.281 αλκοτέστ σε μία εβδομάδα - 247 παραβάσεις και 9 συλλήψεις

Η εικόνα από τους στοχευμένους ελέγχους στην Αττική δείχνει την ένταση των δράσεων της Τροχαίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Από τις 6 έως τις 13 Ιουλίου 2026, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε 22.281 ελέγχους αλκοολομέτρησης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βεβαιώθηκαν 247 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ συνελήφθησαν 9 οδηγοί, καθώς ξεπέρασαν το όριο των 0,60 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα. Σημειώνεται ότι το όριο είναι 0,25 mg/λίτρο εκπνεόμενου αέρα (ή 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος). Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 1 μεγάλο ποτήρι μπύρα, 1 ποτήρι κρασί ή 55-60 ml σκληρού ποτού (ουίσκι, βότκα, τσίπουρο/ούζο).

Ωστόσο για τις παρακάτω ομάδες οδηγών, το επιτρεπόμενο όριο μειώνεται στο μισό, δηλαδή 0,10 mg/λίτρο εκπνεόμενου αέρα (0,20 g/l αίματος):

Νέοι οδηγοί (άδεια κάτω από 2 έτη)

Επαγγελματίες οδηγοί (ταξί, φορτηγά, λεωφορεία)

Οδηγοί δικύκλων

Οδηγοί που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία

Το ποσοστό των θετικών ελέγχων έφτασε το: 1,10%

Δηλαδή περίπου 1 στους 91 οδηγούς που ελέγχθηκαν βρέθηκε πάνω από το νόμιμο όριο.

Πάνω από 7.700 παραβάσεις στους δρόμους της Αττικής

Οι έλεγχοι δεν περιορίστηκαν μόνο στην κατανάλωση αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης καταγράφηκαν συνολικά:

7.791 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Οι παραβάσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων:

υπερβολική ταχύτητα μη χρήση προστατευτικού κράνους χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση παραβίαση ερυθρού σηματοδότη* οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας

Παράλληλα: 933 οχήματα ακινητοποιήθηκαν 97 οχήματα απομακρύνθηκαν με γερανό 1.169 άδειες οδήγησης αφαιρέθηκαν 402 άδειες κυκλοφορίας αφαιρέθηκαν.

22% λιγότερα θανατηφόρα τροχαία - 145 οικογένειες δεν θρήνησαν απώλεια

Σημαντική εξέλιξη στον τομέα της οδικής ασφάλειας αποτελεί η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για την πορεία της οδικής ασφάλειας, καταγράφηκε:

Μείωση 22% στα θανατηφόρα τροχαία

Η μείωση αυτή μεταφράζεται σε: 145 οικογένειες που δεν βίωσαν την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν, η αυστηροποίηση της νομοθεσίας, οι αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι συστηματικοί έλεγχοι της Τροχαίας, η ενίσχυση των μηχανισμών επιτήρησης.

488 κάμερες σε 100 κόμβους της Αττικής

Η τεχνολογία αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά εργαλεία για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Στην Αττική προχωρά η εγκατάσταση:

488 καμερών σε 100 κόμβους

Οι κάμερες ελέγχουν κυρίως:

παραβίαση κόκκινου σηματοδότη

επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές

παραβάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρά τροχαία

Στόχος είναι η πρόληψη και η αποτροπή συμπεριφορών που μπορούν να έχουν τραγικές συνέπειες.

Η ζώνη ασφαλείας παραμένει μεγάλο πρόβλημα

Παρά τις συνεχείς εκστρατείες ενημέρωσης, η χρήση ζώνης ασφαλείας εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικά κενά.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι:

Έως και 80% των επιβατών στις πίσω θέσεις δεν φορά ζώνη ασφαλείας.

Η μη χρήση ζώνης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και τους υπόλοιπους επιβάτες του οχήματος.