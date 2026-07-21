Συναγερμός στην Πάτρα: Μικρό παιδί μόνο του σε μπαλκόνι 5ου ορόφου – Πώς στήθηκε επιχείρηση διάσωσης

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το πρωί στην Πάτρα για ανήλικο που εντοπίστηκε να βρίσκεται μόνο του σε μπαλκόνι 5ου ορόφου.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, το παιδί βγήκε στο μπαλκόνι του 5ου ορόφου πολυκατοικίας στην περιοχή της πλατείας Βουδ, και φώναζε τους γονείς του.

Το μικρό παιδί φαίνεται να ήταν μόνο στο σπίτι και γείτονες που το άκουσαν ειδοποίησαν αμέσως της Αστυνομία, για να μην υπάρξει κίνδυνος για το ανήλικο.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στην πολυκατοικία ανέβηκαν στον όροφο που βρισκόταν το παιδί και κατάφεραν να περάσουν στο μπαλκόνι από το γειτονικό διαμέρισμα και το ηρέμησαν.

Το παιδί μεταφέρθηκε με περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα, ενώ παράλληλα διεξάγονται έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν οι γονείς του.

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