Θεσσαλονίκη: Άνδρας απείλησε με όπλο 64χρονο στο κέντρο της πόλης
Ο 47χρονος συνελήφθη
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- Συνελήφθη 47χρονος στη Θεσσαλονίκη για απειλή με πιστόλι και σωματική βία σε βάρος 64χρονου.
- Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα στο κέντρο της πόλης μετά από διαπληκτισμό.
- Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι, πλαστικό πιστόλι, πλαστικό μπουκαλάκι με σφαιρίδια και μαχαίρι τύπου «πεταλούδα».
Στη σύλληψη ενός 47χρονου προχώρησαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, ο 47χρονος, έπειτα από διαπληκτισμό που είχε με 64χρονο στο κέντρο της πόλης, τον απείλησε με πιστόλι και του άσκησε σωματική βία. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το προαναφερόμενο πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκαλάκι που περιείχε πλήθος σφαιριδίων, ένα πλαστικό πιστόλι και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου «πεταλούδα».
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