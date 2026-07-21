Θεσσαλονίκη: Άνδρας απείλησε με όπλο 64χρονο στο κέντρο της πόλης

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, ο 47χρονος, έπειτα από διαπληκτισμό που είχε με 64χρονο στο κέντρο της πόλης, τον απείλησε με πιστόλι και του άσκησε σωματική βία. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το προαναφερόμενο πιστόλι, ένα πλαστικό μπουκαλάκι που περιείχε πλήθος σφαιριδίων, ένα πλαστικό πιστόλι και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου «πεταλούδα».

Στη σύλληψη ενός 47χρονου προχώρησαν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Τροχαίας Θεσσαλονίκης .

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