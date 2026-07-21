Συναγερμός στην Ακρόπολη: Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης, όταν άνδρας που κρατούσε μαχαίρι εντοπίστηκε να κινείται απειλητικά κοντά στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, απέναντι από το Μουσείο Ακρόπολης και τα εκδοτήρια εισιτηρίων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 08:05, όταν πολίτης ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης, αναφέροντας ότι ο άνδρας απειλούσε περαστικούς με αιχμηρό αντικείμενο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διαπίστωσαν ότι ο δράστης είχε ήδη επιτεθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια πρόκληση, σε δύο τουρίστες (σ.σ. ένας άνδρας και μία γυναίκα) από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την επίθεση τραυματίστηκε πιο σοβαρά ο άνδρας, ο οποίος έφερε τραύμα στο χέρι, ενώ η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι. Πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας τουρνικέ στον τραυματισμένο άνδρα για τον έλεγχο της αιμορραγίας, πριν από τη διακομιδή των δύο τραυματιών.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν άμεσα τον δράστη και προχώρησαν στη σύλληψή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο συλληφθείς φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.