Ρόδος: 12χρονος ψάρεψε καλαμάρι 9,5 κιλών

Snapshot Ένας 12χρονος από τη Ρόδο ψάρεψε καλαμάρι βάρους περίπου 9,5 κιλών, μια σπάνια ψαριά ακόμη και για έμπειρους ψαράδες.

Η επιτυχία του προκάλεσε έκπληξη σε παρευρισκόμενους και ειδικούς της περιοχής.

Ο 12χρονος εκφράζει την επιθυμία να γίνει επαγγελματίας ψαράς στο μέλλον.

Τα μεγάλα καλαμάρια συλλαμβάνονται σε μεγάλα βάθη και η αλίευσή τους απαιτεί υπομονή, τεχνική και τύχη.

Η Ρόδος είναι γνωστή για τις πλούσιες θαλάσσιες περιοχές της και την παράδοση στην ερασιτεχνική αλιεία. Snapshot powered by AI

Μια ψαριά που δύσκολα συναντά κανείς ακόμη και σε έμπειρους ψαράδες κατάφερε ένα 12χρονο αγόρι από τη Ρόδο, το οποίο έπιασε ένα καλαμάρι βάρους περίπου 9,5 κιλών.

Ο 12χρονος Χρήστος, δεν πίστευε στα μάτια του όταν κατάφερε να ανασύρει το τεράστιο καλαμάρι από τη θάλασσα. Η επιτυχία του προκάλεσε έκπληξη τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στους έμπειρους ψαράδες της περιοχής.

Πολλοί χρήστες συνεχάρησαν τον μικρό για την επιμονή και την αγάπη του για τη θάλασσα, χαρακτηρίζοντας την ψαριά του «της χρονιάς».

Ο 12χρονος Χρήστος σε δηλώσεις του στο STAR σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν του αρέσει μόνο να ψαρεύει, αλλά να καλεί και φίλους του στο σπίτι και να τρώνε τα αλιεύματά τους. Ο ίδιος είπε ότι όταν μεγαλώσει θέλει να γίνει επαγγελματίας ψαράς.

Τα μεγάλα καλαμάρια συναντώνται κυρίως σε μεγαλύτερα βάθη και η σύλληψή τους απαιτεί υπομονή, σωστή τεχνική αλλά και αρκετή τύχη. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη ψαριά θεωρείται ιδιαίτερα σπάνια, ειδικά όταν πραγματοποιείται από ένα παιδί.

Η Ρόδος, με τις πλούσιες θαλάσσιες περιοχές της, αποτελεί αγαπημένο προορισμό για τους φίλους της ερασιτεχνικής αλιείας, ενώ περιστατικά όπως αυτό αναδεικνύουν τον πλούτο των ελληνικών θαλασσών και τη στενή σχέση των νησιωτών με το ψάρεμα.

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