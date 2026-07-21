Ακρωτηριασμένοι της Γάζας αναβιώνουν τον τελικό του Μουντιάλ σε κατεστραμμένο γήπεδο

Snapshot Ακρωτηριασμένοι ποδοσφαιριστές από τη Γάζα αναβίωσαν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε κατεστραμμένο στάδιο στην πόλη της Γάζας.

Ο αγώνας έγινε στο στάδιο Palestine στη συνοικία Τελ αλ-Χάουα και αναπαρήγαγε τον τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, με νίκη της Ισπανίας 3-1.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με το μήνυμα «Goal for Gaza» για να αναδείξει τις εμπειρίες και την αποφασιστικότητα των ακρωτηριασμένων αθλητών.

Οι παίκτες χρησιμοποίησαν το ποδόσφαιρο ως μέσο ανταγωνισμού και επικοινωνίας παρά την καταστροφή γύρω τους. Snapshot powered by AI

Ακρωτηριασμένοι ποδοσφαιριστές από τη Γάζα, που έχασαν τα άκρα τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, αναβίωσαν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA σε ένα κατεστραμμένο στάδιο στην πόλη της Γάζας το Σάββατο.

Στο βίντεο φαίνονται παίκτες με φανέλες της Αργεντινής και της Ισπανίας να κάνουν ζέσταμα, να στέκονται δίπλα στους διαιτητές και σε ένα αντίγραφο του τροπαίου, προτού πάρουν μέρος σε έναν συμβολικό αγώνα στο στάδιο Palestine, στη συνοικία Τελ αλ-Χάουα.

Ο αγώνας έφερε κοντά αθλητές που χρησιμοποιούν το ποδόσφαιρο για να δημιουργήσουν μια στιγμή ανταγωνισμού και επικοινωνίας, παρά την καταστροφή γύρω τους. Οι παίκτες αναπαρέστησαν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, με την Ισπανία να επικρατεί με 3-1.

Η εκδήλωση οργανώθηκε με το μήνυμα «Goal for Gaza», με τους διοργανωτές να αξιοποιούν το ποδόσφαιρο για να αναδείξουν τις εμπειρίες των ακρωτηριασμένων αθλητών και την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να παίζουν το άθλημα που αγαπούν.