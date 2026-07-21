Πατίνι με... 3 αναβάτες, χωρίς κράνος και με υπερβολική ταχύτητα: Μπλόκο της Τροχαίας στο κέντρο

Snapshot Η Τροχαία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, εστιάζοντας σε ταχύτητα, κράνος και αριθμό αναβατών.

Καταγράφηκαν παραβάσεις όπως πατίνι με τρεις επιβάτες, χρήση χωρίς κράνος και υπερβολική ταχύτητα.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας συνδυάζονται με ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας για αντικανονική στάθμευση ηλεκτρικών πατινιών σε πεζοδρόμια και πλατείες.

Οι δράσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και της οργάνωσης της μικροκινητικότητας στην Αθήνα, παράλληλα με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Snapshot powered by AI

Από τις 11:00 το πρωί, η Τροχαία πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους σε χρήστες ηλεκτρικών πατινιών στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των δράσεων για την οδική ασφάλεια.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο προβλέπει σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.

Οι αστυνομικοί ελέγχουν μεταξύ άλλων, την ταχύτητα που αναπτύσσουν τα ηλεκτρικά πατίνια, αν οι αναβάτες φορούν προστατευτικό κράνος, αλλά και τον αριθμό των επιβαινόντων σε κάθε πατίνι.

Πατίνι με τρεις αναβάτες

Το Newsbomb.gr βρέθηκε στο σημείο των ελέγχων, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν, μεταξύ άλλων, ηλεκτρικό πατίνι με τρεις επιβάτες, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις και σε χρήστες που κινούνταν χωρίς κράνος ή ανέπτυσσαν υπερβολική ταχύτητα.

Οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τα επικίνδυνα φαινόμενα που παρατηρούνται ολοένα και συχνότερα στους δρόμους της Αθήνας, ενόψει και των νέων ρυθμίσεων που προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Κλήσεις και για αντικανονική στάθμευση ηλεκτρικών πατινιών

Παράλληλα με τους ελέγχους της Τροχαίας στους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, σε εξέλιξη βρίσκονται και έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας για την αντικανονική στάθμευσή τους.

Δημοτικοί αστυνομικοί βεβαιώνουν κλήσεις σε εταιρείες όταν τα ηλεκτρικά πατίνια δεν είναι σταθμευμένα στα προβλεπόμενα σημεία, αλλά έχουν μείνει πάνω σε πεζοδρόμια, πλατείες ή σε σημεία που εμποδίζουν την ασφαλή διέλευση των πεζών και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία.

Οι έλεγχοι εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης της μικροκινητικότητας στο κέντρο της Αθήνας, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας στους δημόσιους χώρους.

Έλεγχοι και σε ηλεκτρικά ποδήλατα

Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στα ηλεκτρικά πατίνια. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν αντίστοιχες δράσεις και για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, εξετάζοντας αν τηρούνται οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας, η χρήση προστατευτικού κράνους όπου απαιτείται, καθώς και η ασφαλής κίνηση των αναβατών στο οδικό δίκτυο.

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