Ηλεκτρικά πατίνια: Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο – Απαγόρευση χρήσης για κάτω των 17 ετών

Snapshot Αύ εισάγεται Βουλή το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις.

Απαγορεύεται η πώληση ή μίσθωση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους κάτω των 17 ετών, με πρόστιμο 1000 ευρώ για τις εταιρείες που παραβαίνουν.

Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο ηλεκτρικών πατινιών για την καλύτερη ταυτοποίηση και εποπτεία τους από τις αρμόδιες αρχές.

Τα πρόστιμα αυξάνονται σημαντικά, όπως το πρόστιμο 350 ευρώ για χρήση πατινιών σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ/ώρα και το πρόστιμο 150 ευρώ για χρήση από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Snapshot powered by AI

Προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται αύριο το νομοσχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, ο κ. Κώτσηρας ανέφερε ότι το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει τέσσερις βασικές παρεμβάσεις:

πρώτον θα απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών.

Δεύτερον θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες.

Τρίτον σε περιπτώσεις που παρατηρούμε ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία πατινιών σε δρόμους που το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50χλμ, εκεί οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές

τέταρτον θα απαγορεύεται σε εταιρείες η πώληση ή μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας είναι προτεραιότητα».

«Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας είναι προτεραιότητα», υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός.

Δημιουργείται μητρώο ηλεκτρικών πατινιών

Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μητρώου ηλεκτρικών πατινιών στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με στόχο την ευκολότερη ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη κάθε οχήματος.

«Πλέον έχουμε ένα πληρέστερο νομοθετικό περιβάλλον, ειδικά για τους ανήλικους συμπολίτες μας, προκειμένου να προστατεύσουμε τη σωματική τους ακεραιότητα και να στείλουμε το μήνυμα ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», σημείωσε ο κ. Κώτσηρας.

Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθούνται άμεσα και αυτόνομα, χωρίς να αναμένουν την ολοκλήρωση των υπόλοιπων αλλαγών που σχεδιάζονται στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όπως επισήμανε, η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στην προστασία των ανηλίκων, θέτοντας αυστηρότερους κανόνες για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.

Σε άρθρο του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας αναφέρθηκε στην άμεση αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων

Όπως επισημαίνει μεταξύ των βασικών αξόνων του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται η απαγόρευση χρήσης και αγοράς/μίσθωσης των οχημάτων αυτών από άτομα κάτω των 17 ετών, η κατακόρυφη αύξηση των προστίμων για κίνηση σε οδούς με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ/ώρα, καθώς και η καθιέρωση υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Παράλληλα, θεσπίζεται ηλεκτρονικό Μητρώο Ε.Π.Η.Ο. για την αποτελεσματική εποπτεία και τον έλεγχο των οχημάτων από τις αρμόδιες αρχές, σε μια προσπάθεια περαιτέρω μείωσης των τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα.

Ακολουθεί το πλήρες άρθρο του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργου Κώτσηρα:

«Η εμφάνιση των ηλεκτρικών πατινιών και γενικότερα των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο) δημιούργησε νέα δεδομένα στις αστικές μετακινήσεις και ανέδειξε την ανάγκη προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου, καθώς η αυξανόμενη χρήση τους συνοδεύτηκε σε αρκετές περιπτώσεις από επικίνδυνες συμπεριφορές, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τροχαία ατυχήματα, με θύματα, συχνά, παιδιά και νέους ανθρώπους.

Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φέρνει κατά προτεραιότητα στη Βουλή νέες διατάξεις που έρχονται να καλύψουν τα κενά του υφιστάμενου πλαισίου και να ενισχύσουν την οδική ασφάλεια.

Πρώτον, απαγορεύουμε τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, με εξαίρεση τα οχήματα που προορίζονται για άτομα με αναπηρία. Σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ.

Δεύτερον, αυστηροποιούμε τις κυρώσεις για όσους κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χμ την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ.

Τρίτον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται να φέρουν, κατά την οδήγηση, νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης.

Τέταρτον, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 250 ευρώ.

Πέμπτον, απαγορεύουμε την πώληση, εκμίσθωση ή διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών μέσω ταυτοποιητικού εγγράφου, ενώ η παράβαση επισύρει πρόστιμο 1000 ευρώ.

Παράλληλα, δημιουργούμε ηλεκτρονικό Μητρώο Ε.Π.Η.Ο., όπου θα καταγράφονται τα οχήματα, οι ιδιοκτήτες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, διευκολύνοντας τους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές και ενισχύοντας την αποτελεσματική εποπτεία του νέου πλαισίου.

Για την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η οδική ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια μια συγκροτημένη πολιτική με ορατά αποτελέσματα που δικαιώνουν τις επιλογές μας. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην οδική ασφάλεια μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα θανατηφόρα τροχαία να μειώνονται κατά 22%. Η βελτίωση των οδικών υποδομών, η τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η 24ωρη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς το Σάββατο, η συστηματική καλλιέργεια κουλτούρας οδικής ασφάλειας και η εντατικοποίηση των ελέγχων για τη χρήση κράνους και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, συνετέλεσαν σε αυτό το ενθαρρυντικό αποτέλεσμα. Σταθερός μας στόχος είναι να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τα τροχαία δυστυχήματα, να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι απώλειες ανθρώπινων ζωών στην άσφαλτο.

Με την διεθνή εμπειρία να αποδεικνύει ότι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας επιτυγχάνεται μέσα από συνδυασμό κανόνων, ελέγχων, εκπαίδευσης και υπεύθυνης συμπεριφοράς από όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, η νέα νομοθεσία αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό: στη δημιουργία ενός σαφούς και λειτουργικού πλαισίου που θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την πιο ασφαλή συνύπαρξη όλων στον δημόσιο χώρο».

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