Ηλεκτρικά πατίνια: Νέοι κανόνες για τη χρήση τους - 400 παιδιά τραυματίστηκαν σε ένα χρόνο

Η χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ./ώρα τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ, αντί για 30 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως

Ηλεκτρικά πατίνια: Νέοι κανόνες για τη χρήση τους - 400 παιδιά τραυματίστηκαν σε ένα χρόνο

Ηλεκτρικό πατίνι στην Αθήνα

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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Υπουργείο Μεταφορών απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους και επιβάλλει πρόστιμο 1.000 ευρώ σε όσους τα πωλούν ή εκμισθώνουν σε ανήλικους.
  • Οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών πρέπει να έχουν μαζί τους έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης.
  • Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια υποχρεούνται να έχουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.
  • Περίπου 400 παιδιά τραυματίστηκαν σε ένα χρόνο από χρήση ηλεκτρικών πατινιών, ενώ τρεις ανήλικοι έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα τα τελευταία δύο χρόνια.
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Συχνά καταγράφονται εικόνες επικίνδυνης οδήγησης με ηλεκτρικά πατίνια, όπως η μεταφορά τριών ατόμων στο ίδιο όχημα, η κίνηση σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων και η οδήγηση χωρίς προστατευτικό κράνος.

Για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, το Υπουργείο Μεταφορών προχωρά σε αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, απαγορεύοντας τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους. Παράλληλα, προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ για όσους πωλούν ή εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε άτομα κάτω από το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας.

Επιπλέον, η χρήση ηλεκτρικού πατινιού σε οδούς όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χλμ./ώρα θα επισύρει πλέον πρόστιμο 350 ευρώ, αντί των 30 ευρώ που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Οι οδηγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια προς πώληση ή ενοικίαση υποχρεώνονται να διαθέτουν ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.

Οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και κυρίως στην προστασία των ανηλίκων, καθώς τα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια παρουσιάζουν αυξητική τάση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε έναν μόλις χρόνο περίπου 400 παιδιά χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη έπειτα από τραυματισμούς που σχετίζονταν με ηλεκτρικά πατίνια, ενώ την τελευταία διετία τρεις ανήλικοι έχασαν τη ζωή τους σε αντίστοιχα δυστυχήματα.

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