Ηλεκτρικά πατίνια εκτός ελέγχου: «Mπλόκο» στους ανηλίκους μετά το μπαράζ ατυχημάτων

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει η κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στη χώρα, με τα αλλεπάλληλα ατυχήματα και τους τραυματισμούς —ακόμα και μικρών παιδιών— να προκαλούν έντονη ανησυχία. Το μπαράζ των περιστατικών σε όλη την επικράτεια καθιστά πλέον τη λήψη αυστηρών μέτρων επιτακτική ανάγκη.

Μπαράζ τροχαίων με εμπλοκή ανηλίκων

Η έλλειψη ελέγχου αποτυπώνεται ανάγλυφα στα πρόσφατα περιστατικά:

Στην Καλαμάτα , ανήλικοι που επέβαιναν μαζί στο ίδιο πατίνι παρέσυραν μια 48χρονη πεζή και στη συνέχεια την εγκατέλειψαν αιμόφυρτη στο σημείο.

Στο Μεσολόγγι , δύο νεαρά άτομα (ένα αγόρι και ένα κορίτσι) που επίσης μοιράζονταν ένα πατίνι, συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της κοπέλας στο χέρι.

Στη Χαλκιδική, ένας 12χρονος έχασε την ισορροπία του κατά τη διάρκεια της οδήγησης, με συνέπεια να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο κεφάλι και το χέρι.

Καθημερινές παραβάσεις στους δρόμους

Την ίδια στιγμή, οι εικόνες στους κεντρικούς άξονες της Αθήνας μαρτυρούν μια γενικευμένη ασυδοσία. Στη Λεωφόρο Θησέως, αναβάτες εντοπίζονται να κινούνται χωρίς κράνος, φορώντας ακουστικά, ακόμα και να παραβιάζουν προκλητικά το κόκκινο φανάρι για να εισέλθουν στη λεωφόρο. Παράλληλα, καταγράφονται ανήλικοι να κινούνται ανάποδα σε δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας, αλλά και οδηγοί μονοκύκλων να κινούνται στην αριστερή λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, κρατώντας το κινητό τους τηλέφωνο.

Έρχονται σαρωτικές αλλαγές: Απαγόρευση και υποχρεωτική ασφάλιση

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προαναγγέλλει ριζικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο. Οι ενήλικες οδηγοί θα αντιμετωπίζονται στο εξής ως κανονικοί κάτοχοι οχημάτων, ενώ για τους ανηλίκους η πρόσβαση στα ηλεκτρικά πατίνια θα απαγορευτεί πλήρως.

Όπως ξεκαθάρισε ο αρμόδιος Υπουργός, το νέο πλαίσιο θα περιλαμβάνει αυστηρούς κανόνες, όπως την υποχρεωτική τοποθέτηση «κόφτη» ταχύτητας σε όλα τα πατίνια, τον γεωγραφικό περιορισμό των οδών στις οποίες επιτρέπεται να κυκλοφορούν, καθώς και την υποχρεωτική σύναψη ιδιωτικής ασφάλειας.

Τέλος, ο Υπουργός έστρεψε τα βέλη του και προς τις «γουρούνες» που κυκλοφορούν στα τουριστικά νησιά, χαρακτηρίζοντάς τις εξαιρετικά επικίνδυνες και τασσόμενος ανοιχτά υπέρ της οριστικής κατάργησής τους.

