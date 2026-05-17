Δημοφιλείς και ανερχόμενοι προορισμοί του φετινού καλοκαιριού - Τήνος και Ήπειρος κερδίζουν έδαφος

Αθήνα, Κρήτη και Νότιο Αιγαίο κρατούν τα πρωτεία - Η Τήνος, η Ήπειρος και το Βόρειο Αιγαίο κερδίζουν συνεχώς έδαφος

  • Η Αθήνα παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός για ξένους επισκέπτες στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026.
  • Κλασικοί προορισμοί όπως η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα διατηρούν υψηλή επισκεψιμότητα, ενώ η Τήνος σημειώνει σημαντική άνοδο.
  • Η Ήπειρος, το Βόρειο Αιγαίο, η Πελοπόννησος και τα νησιά του Σαρωνικού καταγράφουν αυξημένη τουριστική κινητικότητα.
  • Οι Έλληνες ταξιδιώτες προτιμούν κυρίως ευρωπαϊκούς προορισμούς, με δημοφιλείς πόλεις όπως η Βαρκελώνη, το Παρίσι και το Λονδίνο.
  • Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρό τουριστικό προϊόν με ευρεία γεωγραφική κάλυψη και ποικιλία εμπειριών για επισκέπτες.
Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των ξένων επισκεπτών για το καλοκαίρι του 2026, με τους κλασικούς δημοφιλείς προορισμούς να διατηρούν τη δυναμική τους, αλλά και νέες περιοχές να καταγράφουν σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια.

Τουριστικοί παράγοντες επισημαίνουν ότι, παρά το πιο συγκρατημένο κλίμα στις κρατήσεις, η χώρα συνολικά συνεχίζει να αποτελεί ισχυρό τουριστικό προϊόν, με διαφορετικούς προορισμούς να προσελκύουν επισκέπτες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις εμπειρίες που προσφέρουν.

«Η Αθήνα είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός αυτή τη στιγμή»

Ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Οικονόμου σημειώνει ότι η Αθήνα εξακολουθεί να αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό για τους ξένους επισκέπτες.

«Ο πιο δημοφιλής προορισμός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η Αθήνα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, αμέσως μετά ακολουθούν οι παραδοσιακές «δυνάμεις» του ελληνικού τουρισμού.

«Μετά την Αθήνα ακολουθούν οι κλασικοί προορισμοί: Κρήτη, Ρόδος και Κέρκυρα, πάντα σε αριθμό τουριστών», σημειώνει.

Παράλληλα, ο ίδιος ξεχωρίζει έναν προορισμό που, όπως λέει, αποτελεί το «φαινόμενο» των τελευταίων ετών.

«Η Τήνος είναι το απόλυτο φαινόμενο της τελευταίας πενταετίας. Έχει παρουσιάσει πάρα πολύ μεγάλη άνοδο μέσα στις Κυκλάδες», τονίζει.

Ο τουριστικός πράκτορας Δημήτρης Οικονόμου

«Η Ελλάδα είναι τουριστικό προϊόν στο σύνολό της»

Από την πλευρά του, ο Λύσανδρος Τσιλίδης, μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, εκτιμά ότι η δυναμική του ελληνικού τουρισμού δεν περιορίζεται πλέον μόνο στους παραδοσιακούς προορισμούς.

«Το Νότιο Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες παραμένουν κυρίαρχοι προορισμοί. Η Κρήτη επίσης προσφέρει πολλά στον τουρίστα, γιατί συνδυάζει θάλασσα, πολιτισμό και ιστορία», αναφέρει.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξημένη κινητικότητα.

«Η Κεντρική Μακεδονία και ιδιαίτερα η Χαλκιδική έχουν μεγάλη κινητικότητα, κυρίως λόγω του οδικού τουρισμού από τα Βαλκάνια, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Τουρκία», εξηγεί.

Καλοκαιρινές διακοπές στη Σαντορίνη.

Όπως λέει, σημαντική άνοδο παρουσιάζει και η Πελοπόννησος.

«Η Πελοπόννησος έχει ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια», σημειώνει, ενώ ιδιαίτερη δυναμική καταγράφεται και στα νησιά του Σαρωνικού.

«Η Ύδρα και οι Σπέτσες έχουν πάντα τη δική τους δυναμική και συνεχίζουν να προσελκύουν επισκέπτες», αναφέρει.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, αυξημένη τουριστική ροή καταγράφεται πλέον και στο Βόρειο Αιγαίο.

«Το Βόρειο Αιγαίο το τελευταίο διάστημα έχει κατακλυστεί από τουρίστες που έρχονται από την Τουρκία μέσω της διαδικασίας της express visa στα νησιά», σημειώνει.

Ο κ. Τσιλίδης υπογραμμίζει ότι πλέον δεν υπάρχει περιοχή της Ελλάδας που να μένει εκτός τουριστικού χάρτη.

«Η Ελλάδα είναι τουριστικό προϊόν στο σύνολό της. Ακόμη και η παραλία της Κατερίνης, η Λάρισα, το Ιόνιο και τα Ιόνια Νησιά έχουν τη δική τους ζήτηση», τονίζει.

«Η Ευρώπη κυριαρχεί στα ταξίδια των Ελλήνων»

Ο Δημήτρης Τσούδης αναφέρεται κυρίως στις επιλογές των Ελλήνων ταξιδιωτών για το εξωτερικό, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική επιλογή.

«Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δουλεύει μόνο η Ευρώπη», επισημαίνει.

Όπως αναφέρει, ανάμεσα στους ανερχόμενους προορισμούς για ταξίδια εκτός Ελλάδας ξεχωρίζει το Ντουμπάι.

«Το Ντουμπάι είναι ένας προορισμός που βλέπουμε να ανεβαίνει αρκετά», σημειώνει.

Οι αγαπημένοι προορισμοί των Ελλήνων στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Οικονόμου, οι Έλληνες συνεχίζουν να επιλέγουν κυρίως ευρωπαϊκούς προορισμούς για τα ταξίδια τους.

«Η Κεντρική Ευρώπη έχει την τιμητική της. Βαρκελώνη, Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο και Πράγα είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς», αναφέρει.

Ο Λύσανδρος Τσιλίδης προσθέτει ότι ιδιαίτερα δημοφιλείς παραμένουν και οι καλοκαιρινοί προορισμοί της νότιας Ευρώπης.

«Η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Νότια Ιταλία και η Νότια Γαλλία είναι προορισμοί που τραβούν πολύ κόσμο, γιατί συνδυάζουν ήλιο και θάλασσα», σημειώνει.

Παράλληλα, εξηγεί ότι πλέον οι ταξιδιωτικές επιλογές επηρεάζονται έντονα από τις εμπειρίες των νεότερων ηλικιών, τα social media αλλά και τη διεθνοποίηση της καθημερινότητας.

«Η έννοια του ταξιδιού έχει παγκοσμιοποιηθεί. Πολλοί ταξιδεύουν για να επισκεφθούν φίλους, συγγενείς ή για να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς. Υπάρχει πλέον ενδιαφέρον ακόμη και για μακρινούς προορισμούς, όπως η Ινδία, η Κίνα, το Βιετνάμ, η Σιγκαπούρη, η Αμερική και η Αυστραλία», αναφέρει.

Παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τη συγκρατημένη πορεία των κρατήσεων, οι άνθρωποι του τουρισμού εκτιμούν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό και πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν, με προορισμούς που συνεχίζουν να προσελκύουν τόσο τους ξένους επισκέπτες όσο και τους Έλληνες ταξιδιώτες.

O Λύσανδρος Τσιλίδης, μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων

