Δραματική η έλλειψη προσωπικού στις τουριστικές επιχειρήσεις - 80.000 τα κενά

Κενές μένουν περισσότερες από 80.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο του τουρισμού κυρίως στα νησιά, κι ακόμα πιο δύσκολη είναι η εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού.

Το πρόβλημα αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στον κλάδο.

Πρώην εργαζόμενοι εξηγούν στον φακό του ΑΝΤ1 γιατί πλέον γυρίζουν την πλάτη στις εποχιακές εργασίες του τουρισμού, αν και επαγγελματίες αναφέρουν ότι οι αμοιβές είναι καλύτερες σε σχέση με άλλες εργασίες.

Περιζήτητοι είναι μεταξύ άλλων οι μπάρμαν, οι καμαριέρες κι οι σερβιτόροι, ενώ οι ξενοδόχοι στρέφονται σε μετακλητούς υπαλλήλους από τρίτες χώρες.

