Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και έπαιξε στην Puskás Aréna – Βίντεο
Φάνηκε έτοιμος για… αλλαγή καριέρας
Παρά τα 2,11 μέτρα του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φάνηκε ικανότατος και στο ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος στην Puskás Aréna στο πλαίσιο του χθεσινού (30/05) μεγάλου τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ, με νικήτρια την Παρί Σεν Ζερμέν.
Ο Έλληνας «αστέρας» του NBA έδωσε το «παρών» στην σπουδαία αναμέτρηση, παραδίδοντας μάλιστα το βραβείο του MVP στον Βιτίνια μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, ο Αντετοκούνμπο δείχνει τα skills του και με τη μπάλα στα πόδια, με ντρίμπλες και κινήσεις… ασυνήθιστες με το ύψος του. Αν και στο τέλος δεν σκόραρε, αδιαμφισβήτητα κατάφερε να διασκεδάσει και να κερδίσει τις εντυπώσεις των συμπαικτών του.
