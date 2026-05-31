Θεσσαλονίκη: Άνδρας με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι – Κλειδώθηκε μέσα μητέρα με παιδιά

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Δρυμού, όπου εξελίσσεται ένα σοβαρό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας βρίσκεται έξω από κατοικία κρατώντας αλυσοπρίονο, ενώ μέσα στο σπίτι παραμένει μία μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της. Ο άνδρας φέρεται να αναζητά τον σύζυγο της οικογένειας, σύμφωνα με το thesspost.gr.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν κληθεί και σπεύδουν στο σημείο για την αντιμετώπιση του περιστατικού.