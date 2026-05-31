Ο πελαργός επιστρέφει στη φύση: Σπάνια φωλιά στις Φέρες Έβρου

Για πρώτη φορά παρατηρήθηκε πελαργός να χτίζει τη φωλιά του σε δέντρο στις Φέρες Έβρου, σε μικρή απόσταση από το Ευρωπαϊκό Χωριό Πελαργών και το Δέλτα του Έβρου.

Οι λευκοί πελαργοί είναι γνωστοί για την προτίμησή τους να φωλιάζουν σε ψηλά, ασφαλή σημεία, κυρίως σε ανθρώπινες κατασκευές, όπως είναι οι στύλοι της ΔΕΗ.

H φωλιά του πελαργού πάνω σε δέντρο δείχνει πως το φυσικό περιβάλλον της περιοχής όχι μόνο διατηρείται, αλλά και ενισχύεται, προσφέροντας εναλλακτικές επιλογές στα πουλιά πέρα από τις ανθρωπογενείς κατασκευές.

Ο αντιδήμαρχος Φερών, Χρήστος Γουγουλάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» τόνισε πως αυτό το φαινόμενο είναι κάτι σπάνιο. «Είναι ένα πεύκο, που κάποια στιγμή πριν 2-3 χρόνια η κορυφή του έσπασε, οπότε πέρσι οι πελαργοί εντόπισαν το σημείο, που δημιουργεί φυσικό επίπεδο το δέντρο και φέτος επέλεξαν να φτιάξουν τη φωλιά τους εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος.