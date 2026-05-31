Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Τα νεότερα για την υγεία του μετά το λιποθυμικό επεισόδιο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής (31/5) στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσούς στην Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης όταν κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας λιποθύμησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, τον παρέλαβε και τον διακόμισε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο για ιατρικό έλεγχο, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κ. Γκιουλέκα.

Εκεί, υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες ήταν καθαρές και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, που βρίσκεται από χθες (30/5) στη Θεσσαλονίκη, αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Σε ανακοίνωσή της η Αρχιεπισκοπή Αμερικής έγραψε:

«Από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος συλλειτούργησε κατά την Εορτή της Πεντηκοστής μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και του Θεοφ. Επισκόπου Φωκαίας κ. Ιωάννου στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αρετσούς.

Κατά το τέλος του M. Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος αισθάνθηκε ελαφρά αδιαθεσία, λόγω του ιδιαίτερα βεβαρυμένου προγράμματός του και της υπερβολικής ζέστης των ημερών.

Για προληπτικούς λόγους, ο Σεβασμιώτατος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλεως, απ’ όπου ήδη εξήλθε απολύτως υγιής».

