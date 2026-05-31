Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί πατέρας και γιος σε φριχτό τροχαίο με μοτοσικλέτα

Η σφοδρή σύγκρουση στοίχισε τη ζωή στους δύο άνδρες

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Πατέρας και γιος σκοτώθηκαν σε σοβαρό τροίο με μοτοσικλέτα στην έξοδο της Πάτρας προς το Ρίο.
  • Ο 20χρονος γιος κατέληξε ακαριαία, ενώ ο 46χρονος πατέρας υπέκυψε στα τραύματά του λίγες ώρες μετά στο νοσοκομείο.
  • Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής Πατρών και η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της.
  • Και οι δύο φορούσαν κράνη, γεγονός που δείχνει την ένταση της σύγκρουσης.
  • Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ κάτοικοι επισημαίνουν ότι στο ίδιο σημείο έχουν συμβεί και άλλες συγκρούσεις λόγω κυκλοφοριακών προβλημάτων.
Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει σε Πάτρα και Αρχαία Ολυμπία η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής (31/5), όταν πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα στην έξοδο της Πάτρας προς το Ρίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, ο 46χρονος Διονύσιος Γκέκας, ο οποίος νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, υπέκυψε τελικά στα τραύματά του λίγες ώρες μετά τον θάνατο του 20χρονου γιου του, Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα. Οι δύο άνδρες διέμεναν το τελευταίο διάστημα στην Αρχαία Ολυμπία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής Πατρών, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος». Υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Όπως αναφέρει το Patrisnews, η πρόσκρουση στα προστατευτικά κιγκλιδώματα ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε επί τόπου, ενώ ο πατέρας του μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και οι δύο φορούσαν προστατευτικά κράνη, γεγονός που υπογραμμίζει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να επιχειρήσουν δυνάμεις της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ για τη διαχείριση του περιστατικού και τη μεταφορά των τραυματιών.

Κάτοικοι της περιοχής επισημαίνουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν τροχαία ατυχήματα, κάνοντας λόγο για κυκλοφοριακά προβλήματα που κατά καιρούς προκαλούνται λόγω έργων στην περιοχή.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, που βύθισε στο πένθος τις τοπικές κοινωνίες της Ηλείας και της Αχαΐας.

