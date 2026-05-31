Συναγερμός στην Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα - Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι
Ο άνδρας κρατά μαχαίρι και δρεπάνι και έχει αυτοτραυματιστεί
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (31/5) στην Μάνδρα, αφού άνδρας έχει ανέβει σε ταράτσα και απειλεί να πέσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο άνδρας κρατά μαχαίρι και ένα δρεπάνι έχει αυτοτραυματιστεί.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο διαπραγματευτές, καθώς και ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εις βάρος του άνδρα εκκρεμεί αυτόφωρο για απειλή ενδοοικογενειακής βίας, με την καταγγελία να έχει γίνει από τον αδερφό του.
