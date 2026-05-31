Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο - Σε εξέλιξη η κατάσβεση
Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο.
- Στην κατάσβεση συμμετέχουν 22 πυροσβέστες με 10 οχήματα.
- Δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένες περιοχές μέχρι στιγμής.
- Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.
- Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα, καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο - Σε εξέλιξη η κατάσβεση
14:40 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Επίθεση Καρυστιανού σε Τσίπρα: Δεν μπορώ την κοροϊδία
14:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Νεκρός οπαδός της Παρί μετά την κατάκτηση του Champions League
14:22 ∙ LIFESTYLE
Σάκης Ρουβάς: Έκανε γυμναστική με... κίνητρο τα «μακαρόνια με κιμά»
08:44 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε
12:34 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι 25 καλλιτέχνες που συνυπογράφουν τη διακήρυξη Τσίπρα για την ΕΛΑΣ
12:41 ∙ WHAT THE FACT
Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Ποιος μήνας θα είναι ο δυσκολότερος
17:35 ∙ WHAT THE FACT
Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών
08:23 ∙ TRAVEL